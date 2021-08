El PP dice que el rey emérito "puede ir donde quiera" y que no tiene causas abiertas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el Rey emérito "puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación" como cualquier ciudadano y ha añadido que no tiene ninguna causa abierta. Dicho esto, ha indicado que no cree que el PP deba "opinar" sobre si "debe o no debe" regresar a España.

Así se ha pronunciado García Egea, coincidiendo con el primer aniversario de la marcha de Don Juan Carlos a Emiratos Árabes Unidos, al ser preguntado si cree que el rey emérito debe seguir en el 'exilio' o es el momento de que vuelva a España.

García Egea ha indicado en que el rey emérito no tiene causas pendientes con la Justicia y ha recalcado que puede desplazarse a dónde quiere porque dispone de libertad de circulación como cualquier ciudadano.

"Creo que sobre Don Juan Carlos no pesa ninguna cuestión jurídica y, por tanto, no tengo nada más que opinar", ha declarado el 'número dos' del Pablo Casado en una entrevista concedida a Europa Press.

LOS ESPAÑOLES "VALORAN Y RECONOCEN" LO QUE HIZO EN SU REINADO

En este sentido, García Egea ha rehusado pronunciarse acerca de si el rey emérito debería regresar o no a España. "No tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe. Hay libertad de circulación y por tanto, puede ir donde quiera", ha abundado.

El secretario general del PP ha recordado que Juan Carlos I fue Rey de España y en este momento es rey emérito. "Y lo que ha hecho durante todo este tiempo por España en su reinado, pues es algo que los españoles valoran y reconocen", ha subrayado.