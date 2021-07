PSOE afea la actitud de "crispación y bloqueo" de Casado en la Conferencia de Presidentes

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha criticado la actitud de "crispación y bloqueo" del líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en Salamanca, "al querer tratar de impedir la llegada de acuerdos o consensos entre el Gobierno y las comunidades autónomas".

Así lo ha manifestado en unas declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, donde ha admitido no entender el papel de Casado en la pandemia cuando, un día antes de celebrarse la Conferencia de Presidentes, convocó una "contracumbre" con los dirigentes del PP para "despreciar el evento de este viernes".

"Frente a un Gobierno que lleva dos años luchando contra la pandemia y que no ha obviado sus compromisos con nuevas leyes y derechos, atendiendo a la sociedad; el balance de Casado es de bloqueo, crispación y de torpedear la gestion del Gobierno fuera de las fronteras de España", ha añadido Sicilia.

Tras las últimas informaciones sobre la trama de corrupción 'Operación Kitchen', el portavoz adjunto ha señalado que Casado "tiene muchas preguntas que responder", por eso, el PSOE llamará a María Dolores de Cospedal a la Comision de Investigacion, que se reanudará en septiembre, para que "aclare su papel en la trama y hasta dónde conocen los actuales dirigentes del PP todos estos tejemanejes que dictaban desde la Calle Génova y el Ministerio de Interior".

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado al ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su cúpula policial por el presunto espionaje que se llevó a cabo entre julio de 2013 y el mismo mes de 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, pero ha excluido a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, dando por zanjada la investigación sobre la 'Operación Kitchen'.

APUESTA POR LA COGOBERNANZA

Además, Sicilia ha destacado el papel del Gobierno durante la Conferencia de Presidentes, que "busca el diálogo, la posibilidad de acuerdo y de trabajar de manera conjunta entre las Administraciones, apostando por la cogobernanza, con el animo de salir de esta crisis, mas fuertes, unidos y con igualdad".

A su vez, ha resaltado el anuncio de que en los fondos europeos las CCAA van a tener un "papel importante" en su gestión, ya que el 55% de esos fondos serán gestionados por ellas, es decir, "10.500 millones de euros, de los 19.000 millones de euros que recibirá España".

Sobre la vacunación, ha subrayado que la campaña "crece e irá a más" con la llegada de 3,4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que permitirá agilizar el proceso con el que se quiere cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población española vacunada con pauta completa a finales de verano.

En este sentido, ha destacado que España es "el país con mayor porcentaje de población vacunada", ya que el 55% de los españoles han sido vacunados con la pauta completa y el 66% tiene la primera dosis.

Al ser preguntado por la retirada de inmunidad de Puigdemont y los exconsellers, Toni Comín y Clara Ponsatí por parte de la Justicia europea, Sicilia ha manifestado su "respeto absoluto" sobre la decisión judicial, ya que "cualquier ciudadano es igual ante la ley y tiene que responder cuando es llamado por ésta".

No obstante, ha señalado que la Comisión Europea todavía tiene que aclarar cómo debe terminar de dilucidarse la eurorden que hay dictaminada, por lo que "este trámite queda a expensas de lo que se decida al final".