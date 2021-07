La Fiscalía pide desbloquear 34 millones pendientes del rescate a Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate acordado por el Fondo de Ayuda a la aerolínea Plus Ultra, en el que señala que procede desbloquear el pago de los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito.



En un escrito fechado ayer al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía indica que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".



El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa.

