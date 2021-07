Pedro Sánchez subraya el éxito de su gestión ante la "oposición destructiva" del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que "se están haciendo las cosas bien" y que España es "medalla de oro en vacunación", a pesar de la "oposición destructiva" del PP y de su apuesta por "la crispación, la confrontación y el bloqueo", en vez de apoyar la recuperación.



Sánchez ha hecho balance de la actividad del Ejecutivo antes del parón veraniego en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, en la que ha reivindicado los resultados de su gestión en materia sanitaria y económica.



"Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ése es nuestro país", ha descrito el jefe del Ejecutivo.



En medio de los Juegos Olímpicos de Tokio, Sánchez ha hecho hincapié en que España es "medalla de oro" en la aplicación de la inmunización contra la covid y que datos como los de la EPA sobre el empleo -464.900 nuevos ocupados- ponen de relieve la firmeza de la salida de la crisis.



"Se demuestra que nuestro Estado, ante una prueba sin parangón e inédita, está haciendo las cosas bien, porque más allá del ruido partidista, al final trabajos todos unidos para vencer al virus", ha remarcado ante lo que ha considerado una "carrera de larga distancia que España está liderando".



No obstante, además de pedir "no bajar la guardia y ser prudentes" ante la quinta ola de la pandemia, ha admitido que con la aparición de la variante delta, más transmisible que las demás, "probablemente" el porcentaje para lograr la inmunidad de grupo deba ser superior al 70 por ciento de vacunados, meta marcada para finales de agosto.



Para ilustrar el éxito de la labor del Gobierno, Sánchez ha detallado que ha cumplido el 32,8 por ciento de sus proyectos de legislatura y que de los 1.463 proyectos comprometidos, el 94 por ciento están ya en marcha.



Tras los meses duros de la pandemia, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje al PP y a los otros partidos de la oposición: "Es el momento en el que cada uno debe decidir si desea avanzar o bloquear".



"No nos vamos a detener. Y si alguien quiere instalarse en la negatividad, en el pesimismo y en la confrontación, no van a encontrar al Gobierno", ha avisado.



Sánchez ha arremetido contra el PP por su "oposición destructiva" cuando es el momento de "abrir un nuevo capítulo en la historia" del país.



A su entender, ahora "toca elegir entre recuperación o crispación, y el Gobierno ya ha optado por la recuperación como la mayoría social del país", con medidas como la de prorrogar hasta el 31 de octubre el conocido como "escudo social" que incluye medidas para los más desfavorecidos.



Como ejemplo de la oposición del PP, ha puesto la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones, bloqueada desde hace más de dos años por culpa, según Sánchez, de la formación de Pablo Casado, al que ha acusado de saltarse la Carta Magna.



"El que el PP cumpla con la Constitución no dependen del Gobierno, sino del PP. Todos estamos obligados a cumplirla y más los partidos que a diario se autoproclaman constitucionalistas. Eso se dice y se hace", ha sentenciado.



Su oferta de diálogo la ha hecho extensiva a la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana, viernes, en Salamanca, frente a las quejas de los presidentes regionales del PP.



Sánchez ha señalado que "el diálogo por sí mismo es un valor" y que "no va a cejar" en negociar con todas las comunidades para cumplir los compromisos adquiridos "desde el punto de vista multilateral y bilateral".



Ha lamentado que no asista a este foro el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cuando se van a abordar asuntos "muy importantes" también para los catalanes, "sean o no independentistas".



"El que no sea escuchada su voz por su ausencia es una pena", ha dicho Sánchez ante la ausencia de Aragonés.



Tras la última remodelación del gabinete, Sánchez ha calificado de "óptimo" el estado de salud de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.



En su comparecencia, que se ha prolongado unos 45 minutos, ha abordado diferentes asuntos de la actualidad política.



De la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del estado de alarma, ha manifestado que "la respeta y acata, pero no la comparte", y que este instrumento es "el más eficaz para hacer frente a esta pandemia y a potenciales pandemias" futuras.



Sánchez ha eludido anticipar cuál podría ser la postura de la Abogacía del Estado sobre los avales del Institut Català de Finances para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos del Govern encausados por promocionar el "procés" en el exterior con dinero público, después de que la Fiscalía de Cataluña haya decidido investigar el caso.



"No me puedo pronunciar. Primero vamos a saber qué indica el Consejo de Garantías Estatutarias en Cataluña y, posteriormente, cuál es el informe de la Abogacía del Estado", se ha ceñido.



Respecto a la crisis con Marruecos, Sánchez no ha desvelado si hay avances para resolverla y se ha limitado a recomendar "discreción" tras reafirmar que Marruecos es un socio "estratégico" para España.



A falta del Consejo de Ministros del 3 de agosto, cuando Sánchez despachará también con el rey en Palma, no ha concretado cuáles serán sus planes de vacaciones. "Donde estaré, será con mi familia", ha apuntado.

