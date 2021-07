Oriol Junqueras, en el acto del BNG con motivo del Día de Galicia

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado en un acto conjunto con el BNG que “incluso la cárcel forma parte del camino a la libertad de nuestros pueblos”.



Así se ha pronunciado el político catalán en un acto organizado por el BNG con las delegaciones de fuerzas políticas nacionalistas y soberanistas, de dentro y fuera del Estado, para celebrar el Día da Patria.



Así, el presidente de ERC y uno de los 34 ex altos cargos de la Generalitat al que el Tribunal de Cuentas le ha impuesto una fianza de 5,4 millones ha mandado un “mensaje de optimismo” a todas las delegaciones invitadas al acto porque los objetivos que se marcan están cada vez más cerca.



“En nuestro caso particular estamos convencidos de que la República catalana no solo es posible sino que es inevitable”, ha apuntado Junqueras, que insistió en que cuando “un pueblo se expresa de forma clara, cívica y pacífica en una determinada dirección es obligación de todas las administraciones permitir que esa voluntad se complete”.



En este sentido, ha puesto en valor el acto organizado por el BNG en el que se han dado cita representantes de Alianza Libre Europea, del Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas e Nacionais, de Occitania, de Castilla, de Canarias, de Portugal, de Córcega, de Bretaña, de Palestina, de Colombia o de Brasil entre otros, porque “no hay camino más rápido y efectivo” para conseguir el objetivo de la autodeterminación que “el reconocimiento internacional”.



“Este es el camino que algún día seguirán nuestras respectivas naciones, también Galiza, bajo una presidencia que no tardará mucho y que corresponderá al BNG”, ha señalado Junqueras.



Al hilo de esta observación, la líder del BNG, Ana Pontón, ha agradecido las palabras del dirigente catalán y ha puesto en valor el “momento político ilusionante” que vive el nacionalismo en Galicia con “el BNG más fuerte de los últimos 20 años y con capacidad de avance” después de situarse como la segunda fuerza política más votada en Galicia tras las elecciones de 2020 en las que la formación nacionalista batió récord de diputados en el Parlamento autonómico.



Todo ello ha sido posible porque, a su juicio, la ciudadanía está comprobando que “somos las fuerzas nacionalistas y soberanistas” las que actúan como “motor de derechos y de democracia” frente a la “involución y la derechización del Estado”.



“Representamos la lucha contra el Darth Vader del centralismo madrileño que está de lado de los lobbys y contra la gente común”, ha sostenido Pontón.

COMENTARIOS