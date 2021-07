Sánchez no prevé llamar a Casado tras constatar que no renovará el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no prevé llamar al líder del PP, Pablo Casado, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber constatado ya que no tiene ninguna voluntad de cumplir con ese mandato constitucional.



Sánchez se ha referido al bloqueo de esa renovación en la rueda de prensa que ha ofrecido en California como cierre de su gira económica por Estados Unidos.



Al plantearle si no prevé hacer esa llamada a Casado para intentar un acuerdo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces, ha informado de que ha hablado hoy con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien tras ser designado para este cargo, esta semana ha mantenido un contacto con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.



Una conversación que, según le ha trasladado Bolaños, ha permitido ratificar "que no parece que haya ninguna voluntad" por parte del PP "de cumplir con la Constitución".



"De eso estamos hablando, porque no es algo que está pidiendo el Gobierno, sino que lo exige la Constitución, y partidos que se autoproclaman como constitucionalistas, lo primero que tendrían que hacer es cumplir con la Constitución", ha añadido.



Sánchez ha recordado que se han cumplido ya 961 días sin renovar el CGPJ, un órgano que ha recalcado que cuenta con una representación derivada de las elecciones generales de 2011 en las que el PP obtuvo mayoría absoluta.



"Eso parece la prehistoria, pero es de ahí de donde emana ahora mismo la representación del Consejo General de Poder Judicial, y eso es un bloqueo que no tiene sentido y que es absolutamente inédito", ha añadido.



A su juicio, si siempre es importante cumplir con la Constitución, lo es aún más en una situación de emergencia sanitaria para reforzar las instituciones públicas.



No hacerlo es "un flaco favor" al correcto funcionamiento de la democracia.



Ante la insistencia de los periodistas sobre lo que puede hacer el Gobierno por el bloqueo del PP a renovar no sólo el CGPJ sino también el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, se ha limitado a señalar que sólo va a "recordar, recordar y recordar" a ese partido que ha de cumplir el texto constitucional.



También ha pedido a Partido Popular que asuma el resultado electoral "y que cuando se está en minoría, se está en minoría sin que eso deba suponer bloquear la renovación de los órganos constitucionales".



Pese a la actitud de principal partido de la oposición, ha mostrado su esperanza en que pueda modificar su posición y, en septiembre, se renueven tanto el CGPJ como otros órganos pendientes.

COMENTARIOS