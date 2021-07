Sánchez cree haber situado a España en el "radar" de los inversores de Estados Unidos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ve cumplido el objetivo de su gira económica por Estados Unidos ya que cree que ha logrado situar a España "en el radar" de los fondos de inversión para decisiones de negocio a corto y medio plazo.



"El momento para invertir en España es ahora", afirmó Sánchez en conferencia de prensa en la sede de HP en Palo Alto para hacer balance de su periplo y en el que detalló en cada una de sus reuniones los pormenores del Plan de Recuperación de la economía española.



El jefe del Ejecutivo cerró en Silicon Valley esa gira que tuvo escalas en Nueva York y Los Ángeles para explicar a los principales fondos de inversión y a las grandes empresas tecnológicas las oportunidades de inversión que ofrece España.



Esos potenciales inversores considera que están llamados a jugar un importante papel en la transformación y digitalización de la economía española que van a propiciar el Plan de Recuperación y los fondos europeos.



En esta jornada, el grueso de sus encuentros ha sido de carácter tecnológico ya que se ha entrevistado a solas con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, y se ha reunido con los máximos responsables de otras empresas como HP, Intel, Qualcomm, Linkedin, Paypal y Levi's.



VACUNACIÓN, SINÓNIMO DE RECUPERACIÓN



El balance de todas estas reuniones y de las mantenidas a lo largo del viaje consideró que ha sido positivo porque se ha situado a España en "el radar" de todas esas empresas y fondos de inversión.



"Es ahora, en estos próximos meses, cuando estas grandes empresas van a decidir dónde localizar sus grandes inversiones durante los próximos meses y años", añadió.



Que los inversores extranjeros participen de forma activa en el proceso de modernización de la economía española cree que es fundamental.



Sánchez, que ha vuelto a ligar vacunación y recuperación, destacó la importancia de que no haya rechazo de la sociedad española a la inmunización como elemento esencial para la recuperación de la economía y en contraste con la actitud de la población de otros países.



En ese contexto, señaló que de los países con más de diez millones de habitantes, España es el tercero del mundo con más porcentaje de población vacunada con pauta completa.



"Y estoy convencido de que no nos vamos a quedar ahí, sino que podemos llegar a ser el primer país", vaticinó.



CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN



Ante las críticas del Partido Popular a esta gira por Estados Unidos y al hecho de que no se haya entrevistado con su presidente, Joe Biden, Sánchez le ha instado a que decida de qué parte está.



"Tendrá que decidir de qué parte está, de qué lado se sitúa, si del lado de la recuperación y de hablar bien de España para que haya más inversiones, o del lado de la crispación y la confrontación, algo que no se merecen los ciudadanos españoles", puntualizó



Respecto a una futura reunión con Biden, afirmó que su Gobierno "tiene activada siempre la maquinaria" para cuando sea posible, pero insistió en que en esta ocasión el objetivo del viaje era plenamente económico.



A la oposición se ha dirigido también para señalar que, pese al "ruido" que provoca, el Gobierno avanza y va logrando sacar adelante todas sus medidas.



En su última jornada en Estados Unidos, el presidente del Gobierno se reunió también con representantes de empresas como Zoom, Youtube o Sentinel y acudió a otro encuentro con un grupo de inversores estadounidenses junto a los responsables de cinco empresas emergentes españolas que le han acompañado durante su viaje.



Sánchez aprovechó la rueda de prensa para lanzar un mensaje de apoyo al equipo olímpico español y trasladarles que toda la sociedad estará detrás de ellos pese a que, a causa de la pandemia, no pueda haber público en los estadios.

