El último aniversario sin justicia para el accidente del Alvia

Este sábado la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 volverá a recordar a los fallecidos y afectados por el accidente de 2013 con varios actos en la jornada que se cumple el octavo aniversario del descarrilamiento; el último sin justicia.



El octavo aniversario de la tragedia estará marcado por la apertura de juicio oral, dictada este mismo miércoles y, que para las víctimas, aunque supone un alivio, “llega tarde”.



Precisamente con la premisa de que “una justicia lenta, no es justicia”, las víctimas volverán este 24 de julio a la capital gallega para clamar una vez más por sus reivindicaciones sobre la necesidad de indagar para conocer la verdad sobre lo sucedido.



La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia confía en que la vista oral, ahora sí, sea inminente, de forma que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cumpla con su palabra y el juicio se celebre en el primer trimestre de 2022.



En la vista se juzgará al maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo, y al que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte, porque pese a que el primero de los jueces instructores que llevó la investigación, Luis Aláez, llegó a imputar a la antigua cúpula de Adif, finalmente habrá dos únicos acusados.



De la instrucción se desprende que aquel día de 2013, el maquinista tomó la curva de A Grandeira a más velocidad de la debida tras atender una llamada telefónica del interventor, mientras que el exresponsable de seguridad de Adif será juzgado por un deficiente análisis de riesgos en la curva.



La tesis es que, de haber hecho esa evaluación, Adif habría detectado el peligro.



No obstante, además de la justicia por la vía ordinaria, las víctimas siguen demandando una investigación independiente sobre las causas del siniestro porque, en su opinión, todavía quedan por dilucidar las responsabilidades políticas y técnicas para finalmente acabar consiguiendo "verdad y justicia"



Los afectados también exigen, ocho años después, que se lleve a cabo la investigación independiente de carácter técnico que Europa le ha instado a realizar a España, sin éxito.



Bajo esta premisa, y como el año pasado, en un contexto marcado por la pandemia sanitaria, las víctimas han convocado este 24 de julio una marcha desde la estación de tren de Santiago hasta la Praza do Obradoiro, donde habrá una concentración y lectura de un comunicado reivindicativo.



Esa misma jornada, pero ya por la tarde, se celebrará una misa en la Colegiata de Sar y a las 19.00 horas habrá una concentración en el puente de la curva de A Grandeira, lugar del fatídico accidente.

