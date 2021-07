Los 'barones' escenifican la unidad en torno a Feijóo: "Todos somos el PP de España"

Los 'barones' populares han escenificado este viernes la unidad del Partido Popular en el marco del XVII Congreso del PPdeG, en un escenario en el que han rodeado a Alberto Núñez Feijóo, quien a pocas horas de revalidar por quinta vez su liderazgo al frente de los populares gallegos, ha lanzado un mensaje: "Todos somos el PP de España".

"Este es un partido unido y diverso porque España es una nación diversa, la nación más antigua del mundo junto con Francia", ha afirmado Feijóo, quien ha logrado convocar en la capital gallega a la mayor parte de presidentes autonómicos de su partido, antes de reivindicar que el PP "es el reflejo de la España de las autonomías" y "de la Constitución".

Tras agradecer la presencia de todos sus compañeros en esta cita, en la que será designado por quinta vez presidente del PPdeG, ha proclamado: "Todos somos el PP de España, todos somos el partido que nació en la Constitución y en la democracia, para redactarla, para respetarla y para defenderla. Y por eso estamos hoy aquí, para respetarla y para defenderla".

Desde que empezaron a trascender los numerosos nombres de 'barones' autonómicos que se desplazarían a la capital gallega para arropar a Feijóo en un congreso sin mayores incógnitas orgánicas, los populares gallegos han subrayado que la relevancia de la cita superaría el ámbito autonómico al reunir en un mismo escenario a dirigentes que representan las distintas sensibilidades del partido.

Salvo en convenciones de carácter nacional, no es habitual que un cónclave autonómico reúna un número tan elevado de dirigentes procedentes de los distintos puntos de España. Y es que, al margen de los presidentes autonómicos, ni el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ni el líder del partido, Pablo Casado, faltarán a una cita en cuya clausura estará también el expresidente Mariano Rajoy.

EL "REFERENTE" FEIJÓO

Con el 'modelo' ideológico de Casado a debate prácticamente desde que tomó las riendas de la formación y la contraposición del de la madrileña Isabel Díaz Ayuso con el del líder gallego, como representantes de la 'alma' más escorada a la derecha o la más situada en el centro, fue la pregunta a la que se enfrentaron gran parte de los barones a su llegada al congreso: "¿Ayuso o Feijóo?"

Los barones esquivaron el debate, pero los interpelados quisieron dar su propia contestación con un gesto y se fundieron en un abrazo a modo de saludo --que Feijóo también protagonizó con el resto de invitados-- antes de que empezara el plato fuerte con las intervenciones de este viernes.

Precisamente, en su intervención, Ayuso se ha referido a Feijóo como "un referente" para todos los populares. "Siempre has sido un hombre pragmático ante las dificultades, pero que nunca has perdido el aplomo, tampoco la ironía", ha apuntado, en la misma línea que otros barones que intervinieron posteriormente y que, en algún caso, erigieron igualmente a Casado en presidente.

"Has sido y eres un referente para todos y queremos pedirte, no solo que no cambies, sino que sigas siendo como tú eres. Porque en estos momentos de tantísima fragmentación te necesitamos", ha remarcado Ayuso, sobre Feijóo.