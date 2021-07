Investigados 12 policías por entrar en un piso en la alarma dando una patada en la puerta

Un juez ha citado como investigados para los próximos 13 y 18 de octubre a doce policías nacionales por supuestamente entrar en un piso de Madrid durante el estado de alarma por el coronavirus sin consentimiento de sus ocupantes ni orden judicial en una actuación conocida como "patada en la puerta".



Así lo acuerda el juez de Instrucción número 4 de Madrid que investiga la denuncia de los ocupantes del piso por unos hechos ocurridos la madrugada del 9 de diciembre de 2020 en una providencia a la que ha tenido acceso Efe y que ha sido adelantada este viernes por el diario El País.



Los agentes acudieron al piso, situado en el número 14 de la calle de Pan y Toros del distrito madrileño de Villaverde, avisados por un vecino que aseguraba oír gritos.



En la resolución el magistrado cita para el 13 de octubre a dos mujeres como testigos y a seis de los policías y para el 18 de ese mismo mes al resto de agentes investigados.



Según consta en las actuaciones, los agentes supuestamente entraron sin orden judicial y los ocupantes de la vivienda, que aseguraron que estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, fueron detenidos por atentado a la autoridad por presuntamente impedir su identificación y resistirse al arresto, lo que también dio lugar a una instrucción judicial.



A su vez los ocupantes de la vivienda, representados por la abogada Marina Fernández, denunciaron también a los policías por allanamiento de morada al considerar que no cometieron ningún delito que justificara la entrada en el piso.



En otro caso similar ocurrido en un piso turístico de la calle de Lagasca de Madrid el 21 de marzo la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al mismo Juzgado que además de no admitir a trámite la denuncia de los policías que intervinieron en una fiesta ilegal dedujera testimonio para investigar si los agentes cometieron una infracción penal por la entrada no consentida en ese domicilio.

