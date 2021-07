La portavoz del Gobierno no valora el fallo del Constitucional por respeto a las víctimas

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse esta mañana sobre el fallo del TC declarando ilegal el confinamiento del primer estado de alarma y de la propuesta del PP de aprobar una ley para contener la pandemia porque ha considerado que hoy es un día de recuerdo de las víctimas.



Tras el homenaje a las víctimas del coronavirus, celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real, la ministra ha mostrado su agradecimiento y respeto a los sanitarios "que nos sirvieron con su vida", y a los que el Gobierno ha querido reconocer por esos "momentos extremadamente duros".



La ministra no ha querido pronunciarse sobre la resolución "por el día que es y lo que simboliza" este homenaje y porque no quiere que "ningún debate jurídico por importante que sea, y este lo es -ha dicho-, emborrone un acto muy emotivo y en recuerdo a las víctimas".



Sobre la ley de pandemias propuesta por el presidente de los populares, Pablo Casado, se ha pronunciado en el mismo sentido: "creo que desde la política hay que estar a la altura del país y para estar a la altura del país hoy hay que estar con las víctimas".



Rodríguez cree que tenemos la obligación de reconocer estas actuaciones como sociedad y que tenemos que sacar "ese dolor que llevamos dentro", porque la pandemia -ha añadido- "no nos dejó hacer el duelo".



Ha incidido en que el mensaje de hoy del Gobierno es el recuerdo a todas las víctimas que atendieron a los ciudadanos en los hospitales y por eso ha entendido que la mejor tarea que pueden hacer hoy los políticos es hablar de ellas y ponerlos en valor.



"Y sentirnos orgullosos de un país -ha proseguido- que reconoce aquello pero que no dejó caer los brazos. Hoy estamos en un escenario totalmente distinto, hoy tenemos que reconocer, además de este dolor, la importancia del sistema sanitario español, de la ciencia y los avances de la vacunación que nos hacen mirar al futuro con una esperanza distinta".



Por eso, ha hecho hincapié en que el mejor homenaje que podemos hacerles a nivel individual es el "comportamiento prudente".

