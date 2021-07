El PP lamenta la "cerrazón" del Gobierno en no aprobar una ley de pandemias

El secretario de Interior y Justicia del PP, Enrique López, ha lamentado la "cerrazón" del Gobierno en no aprobar una ley de pandemias que a su juicio evitaría sentencias como la del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado ilegal el confinamiento del estado de alarma por el coronavirus.



En declaraciones a Antena 3 Enrique López ha asegurado que no le sorprende la resolución del TC y ha recordado que en abril de 2020 ya advirtió de que el estado de alarma "era un traje muy estrecho para la intensidad de la limitación de los derechos fundamentales que declarada en el decreto" del Gobierno.



"El PP por responsabilidad apoyó ese decreto hasta en tres ocasiones pero le pidió al presidente del Gobierno que iniciara una reforma legislativa que se acomodara a la nueva situación de pandemia para poder limitar derechos fundamentales y proteger la salud pública, pero caso omiso pasado más de un año", ha añadido el portavoz popular.



A juicio de López, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha querido proteger jurídicamente a la población española y tiene a los tribunales en una situación muy compleja con leyes que no prevén una situación tan excepcional".



Ha explicado que "el TC lo que dice es que las limitaciones como el derecho a la circulación son tan intensas que acaban siendo suspensiones y eso determina que se debía haber decretado un estado de excepción, que requiere que previamente lo apruebe el Congreso de los Diputados".



Por ello ha considerado "urgente acometer esa reforma legislativa, una ley de pandemias que proteja la salud pública como existe en Alemania y como han hecho en Bélgica, Francia y Gran Bretaña".



"Una ley especial de pandemias superaría el estado de alarma y no llegaría al estado de excepción permitiendo a las autoridades adoptar esa serie de medidas", ha insistido



Ha recordado que el PP lo lleva pidiendo desde un mes después de declararse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020.



También ha sido preguntado por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dicho en la Cadena SER que le duele la decisión del TC que ha calificado de "elucubraciones doctrinales".



"Me da pena que sea precisamente una ministra que se ha definido por defender el Estado de derecho quien diga semejante barbaridad. Es una cuestión de derechos no de derechas o de izquierdas", ha señalado López.



Además ha estimado "precipitada" la comparecencia este miércoles de la ministra de Justicia, Pilar Llop, "para criticar esta sentencia de la que no conoce más allá del fallo".



"Este gobierno si por algo se define es por no respetar a los tribunales. El Tribunal Supremo dicta una resolución y aprueba unos indultos para acabar con su eficacia -en referencia a los condenados por el proceso de independencia de Cataluña-, y discute al TC, es un gobierno peleado con el derecho", ha recalcado.

