El Gobierno, sorprendido por la decisión del Constitucional, se reafirma en su medida

El Gobierno ha expresado este miércoles su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado ante la pandemia de coronavirus, pero ha mostrado su "sorpresa por su carácter inédito" y se ha reafirmado en la necesidad de esa medida.



Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones después de que el TC haya declarado inconstitucional ese primer estado de alarma en una decisión muy ajustada que ha contado con la oposición de cinco de los once magistrados.



El Gobierno señala que va a estudiar la sentencia, y tras hacerse eco de la ajustada votación, resalta que eso da a entender el debate interno que ha suscitado el fallo, que entiende que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.



Ante la decisión del TC, cuya sentencia se conocerá en los próximos días, el Ejecutivo se ha reafirmado en el real decreto que aprobó el estado de alarma porque ha considerado que era "absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma".



"Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia", añade el Gobierno.



Por ello, defiende que sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de sesenta días.



Las fuentes del Gobierno han recordado que el Tribunal Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por VOX, una formación que señala que votó a favor del estado de alarma cuando éste fue presentado por primera vez en el Congreso.



El Tribunal Constitucional, tras varios plenos de deliberación, ha decidido este miércoles que el decreto del estado de alarma fue inconstitucional ya que entiende que para adoptar el confinamiento general de la población debía haberse aprobado el estado de excepción.

