La supuesta niñera de Montero alega que solo sostuvo unos "segundos" a la hija

La supuesta niñera de Irene Montero, Teresa Arévalo, ha defendido este miércoles ante el juez que solo sostuvo durante unos "segundos" a la hija de la ministra de Igualdad y que en el momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos "no cobraba dinero del partido".



Tras su comparecencia en el juzgado de Instrucción 46 de Madrid, el abogado que representa a Podemos Raúl Maíllo ha negado que la asesora se encargase de otras funciones que no fuesen las de jefa de gabinete de la portavocía, a la vez que ha expresado la posibilidad de que Arévalo hubiese sostenido durante "unos segundos" a la hija de la ministra como pudo haber hecho "cualquier otro compañero".



En declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, Maíllo ha reiterado que la investigada no cobraba del partido en el momento en que se produjeron supuestamente los hechos, un viaje a Alicante durante la campaña electoral de 2019.



Desde Podemos alegan que la investigación se centra únicamente en el pago del billete de tren con el que la asesora viajó hasta Alicante y tachan de "machista" la formulación del procedimiento.



La abogada de Vox y una de las partes de la acusación popular, Marta Castro, ha indicado que la asesora no ha aclarado "quién cuidaba de la niña" y ha sostenido que los "segundos" que alega Arévalo no se corroboran con el viaje a Alicante y "el tiempo que se emplea en una campaña electoral".



El próximo lunes están llamados a declarar en el mismo juzgado y como imputados la exgerente de Podemos Rocío Esther Val y al tesorero de esta formación, Daniel de Frutos.

