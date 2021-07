El Gobierno ultima el techo de gasto para los Presupuestos Generales de 2022

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que ya está trabajando con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la definición del techo de gasto para los próximos Presupuestos Generales de 2022.



En declaraciones en TVE, Calviño ha señalado que tras tener listo ese techo de gasto -el límite de gasto no financiero de los Presupuestos-, en la segunda parte del año verán cómo llegar a los acuerdos parlamentarios necesarios para sacar adelante unas cuentas "que respondan a lo que el país necesita"



Calviño, que no ha detallado cuándo se va a llevar ese techo al Consejo de Ministros, sí que ha pedido ya apoyo para esas cuentas de 2022 a los grupos políticos "remando en la misma dirección".



Cuestionada por las negociaciones sobre la reforma laboral y la postura de rechazo de la CEOE a los cambios planteados por el Ministerio de Trabajo, Calviño ha reconocido que no van a ser negociaciones fáciles, pero se ha mostrado confiada en poder llegar a acuerdos "equilibrados".



Respecto a la reforma de las pensiones, ha dicho que la equidad intergeneracional es un tema que la tiene "obsesionada" porque la respuesta a la pandemia de la covid ha tenido "un coste fiscal muy elevado" y la elaboración del nuevo mecanismo requiere de responsabilidad "respecto a las generaciones futuras".



Así, ha explicado que el Estado habrá emitido cerca de 150.000 millones de euros de deuda pública adicional entre el año pasado y el próximo para financiar los ERTE o las ayudas a empresas y autónomos, algo que puede convertirse en "un lastre muy importante para las generaciones futuras si no lo invertimos bien y si no aprovechamos para reforzar el estado de bienestar".



Y sobre los fondos, ha reiterado que los primeros 9.000 millones llegarán en el curso del verano



También, y minutos antes de que comience el Consejo de Ministros, al que se incorporan los nuevos miembros, Calviño ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los que salen por la labor realizada, sobre todo en el último año, en "un entorno de enorme estrés, sacando lo mejor de ellos mismos".

