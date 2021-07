El 40% de los jueces cree que Gobierno y Parlamento no respetan su independencia

La Fundación Alternativas advierte que casi un 40% de los jueces españoles cree que su independencia no ha sido respetada por el Gobierno ni el Parlamento, por lo que propone, entre otras cosas, "restringir la influencia de las asociaciones" en la elección del CGPJ "por su vinculación con los partidos".



Se trata de una de las principales conclusiones del informe "La independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España" que analiza el diseño institucional del órgano de gobierno de los jueces, comparándolo con los países del entorno de la UE que cuentan con una institución similar y aborda propuestas de mejora.



El informe se remite a una encuesta de 2019 de la red europea de Consejos de Justicia en la que los jueces responden a cómo perciben su independencia judicial en los últimos dos años.



Y aquí, un 39,1% de los jueces españoles advierte de que su independencia no ha sido respetada por el gobierno frente a un 48,6 que considera que sí; unos porcentajes que apenas varían cuando se les pregunta por el Parlamento: un 37,6% cree que las cortes no respetan su independencia y un 46,7% señala que sí.



Ahora bien, los jueces españoles no creen que el Consejo General del Poder Judicial cuente con los procedimientos apropiados para defender de manera efectiva la independencia judicial. Un 62,3% piensa así ante el 23,1 que afirma que sí existen esos mecanismos.



De hecho, uno de cada cuatro jueces no cree que el CGPJ haya respetado su independencia, si bien las cifras mejoran cuando se les pregunta por el Tribunal Supremo, aquí el 78,4 por ciento considera que el alto tribunal sí respeta su independencia y tan solo un 11,4 opina lo contrario.



En cuanto a la percepción de los ciudadanos sobre la Justicia, la opinión está muy dividida pues un 49% tiene una imagen muy mala o bastante mala frente a un 44% que la tiene muy buena o buena.



Las principales razones por las que el público percibe esa falta de independencia son las interferencias del Gobierno y los políticos (41%) y la presiones económicas (32%), según los datos de una encuesta elaborada por la Comisión Europea.



Con este panorama, la Fundación propone una serie de mejoras para el CGPJ comenzando por devolver la elección de los 12 jueces y magistrados a los propios jueces y restringiendo la influencia de las asociaciones - con un importante peso en el proceso de elección- "debido al fuerte vínculo de algunas con los partidos".



También pide conceder una mayor importancia de los méritos frente a la antigüedad y evitar el bloqueo en la renovación de los ocho juristas de reconocida competencia por el Parlamento con una mayor búsqueda de consensos.

