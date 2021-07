Casado: El problema es Sánchez, el que se tiene que ir es él

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado, tras remodelar Pedro Sánchez su Gobierno, que "el problema de España" es el jefe del Ejecutivo y "el que se tiene que ir es él" y le ha acusado de agotar los "escudos humanos" con 17 ministros "purgados" en dos años y cinco crisis de Gobierno.



El líder de la oposición ha señalado en su cuenta oficial de Twitter que el Gobierno está en crisis. "Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando", ha denunciado.



Desde San Sebastián, donde se celebra la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha calificado la crisis de Gobierno de una "moción de censura" que Sánchez se ha hecho "a sí mismo" y ha insistido en que debe convocar elecciones, como han reclamado este sábado todos los dirigentes del PP.



El portavoz popular ha puesto el acento en que los ministros relevados, como Carmen Calvo y José Luis Ábalos, y el jefe de gabinete Iván Redondo, constituían el "equipo más cercano" al presidente, por lo que la responsabilidad de sus actuaciones corresponde a Sánchez.



"Cuando uno fulmina a su equipo más cercano, responsable de la coordinación del Gobierno, del Partido Socialista, de la estrategia..., quien falla no es ni Redondo, ni Calvo, ni Ábalos, falla Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que se ha hecho una moción de censura a sí mismo", ha insistido.



"Cuando fallan, no es a los más cercanos a los que hay que cesar, sino a aquel que los dirige, y convocar elecciones automáticamente", ha agregado y ha explicado que los ministros sustituidos se han "achicharrado" por Sánchez, por ejemplo con los indultos a los condenados del procés, firmados por Juan Carlos Campo como titular de Justicia, que también sale del Ejecutivo.



Y ha reprochado que la remodelación no haya afectado a Unidas Podemos, ni siquiera después de "ridiculizara" en público al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que tampoco se haya reducido la estructura administrativa del Ejecutivo, que sigue siendo "caro e ineficaz".



La remodelación responde, a juicio de Almeida, a un ejercicio "personal" de "supervivencia" de Sánchez. Sin embargo, "no se puede pretender dar un giro de 180 grados y que lo haga el mismo que nos ha llevado a esta situación" y "quien ha reconocido que su Gobierno es un fracaso no puede permanecer impune al frente de ese Gobierno", por lo que ha pedido de nuevo elecciones generales.



También se han pronunciado en redes sociales barones del PP como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha destacado la "llamativa la pérdida de peso de Andalucía" en el Gobierno y ha reclamado que la crisis de gobierno no suponga "un nuevo retraso" al aclarar a las autonomías el reparto de los fondos europeos.



"Parece que todo seguirá igual, esperemos equivocarnos", ha criticado por su parte el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que en Twitter ha reprochado además que Sánchez mantenga "el número de ministerios más alto de la democracia" y que Podemos e independentistas "seguirán marcando la acción del Gobierno".

