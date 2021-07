Arrimadas, sobre la crisis de Gobierno: "Será un cambiazo, un cambio de caras"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado, a propósito de la inminente remodelación de Gobierno en España, que todo lo que no sea cambiar al presidente, Pedro Sánchez, será "un cambiazo, un cambio de caras".



"Para España el principal problema es que Pedro Sánchez sea presidente. Lo que no sea cambiarle a él de presidente será un cambiazo, un cambio de caras. Mientras él siga al frente del Gobierno tendremos al Gobierno haciendo las mismas cosas, que son tremendamente dañinas para España", ha afirmado en su intervención en las Jornadas de Verano de Societat Civil Catalana (SCC).



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este sábado una amplia remodelación de su Ejecutivo para encarar la segunda parte de la legislatura.



Fuentes del Gobierno han confirmado a Efe la crisis de Gobierno, adelantada por la Cadena SER y que Sánchez comunicará a lo largo de la jornada en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.



Sobre la posibilidad de una moción de censura a Sánchez, Arrimadas ha dicho que debilitaría más al Gobierno que la presente el PP y no Vox.



"El PSOE y Sánchez tienen interés en alimentar esa dicotomía entre 'yo o Vox'", ha dicho la presidenta de la formación naranja.



Y ha añadido que la auténtica dicotomía está entre Sánchez "o esa España plural y constitucional".

