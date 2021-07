El Ministro de Sanidad francés tranquiliza sobre los viajes a España y Portugal

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, envió este viernes un mensaje de tranquilidad a los que viajen en vacaciones a España y Portugal, un día después de que otro miembro de su Gobierno desaconsejara el turismo en esos dos países por el riesgo epidémico.



Preguntado en una entrevista a la emisora France Inter por las declaraciones la víspera del secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, Véran hizo notar que "en Europa tenemos este sistema de certificado sanitario que permite circular a las personas que están vacunadas, a las que están protegidas. Es el mensaje que hay que retener".



"De forma -añadió- que no cunda el pánico entre las personas que han reservado sus vacaciones en España, en Portugal o en otro sitio. Desde el momento en que tienen el certificado sanitario, están habilitadas para viajar y evidentemente les dejamos circular".



El secretario de Estado había pedido a los franceses que todavía no hayan reservado sus vacaciones que "eviten Portugal y España en sus destinos" por "prudencia", y había puntualizado que era mejor "quedarse en Francia o ir a otro país".



El próximo lunes el presidente, Emmanuel Macron, reúne a los miembros del Gobierno encargados de la gestión de la pandemia para un nuevo Consejo de Defensa que revisará el estatuto de los países por el nivel de riesgo epidémico.



España y Portugal, como todos los demás países de la Unión Europea, están en la categoría verde, lo que permite los viajes con el certificado sanitario europeo, es decir, demostrando que se ha finalizado el protocolo de vacunación, que se ha superado la enfermedad antes de seis meses o se dispone de un test negativo.



En reacción a Beaune, el embajador español en Francia, José Manuel Albares, lanzó desde el jueves una contraofensiva en los medios de comunicación franceses para tratar de tranquilizar a los turistas franceses y que no dejen de ir a España, poniendo el acento en el alto nivel de vacunación de la población española.



En una entrevista este viernes a la emisora France Info, Albares insistió en que "no hay que lanzar mensajes de angustia, de pánico. No hay que debilitar al sector turístico en Europa, ni en Francia, ni en España ni en otro sitio".



Por otro lado, Véran constató que la variante delta que se ha extendido desde la india está desplazando a las anteriores y "probablemente este fin de semana" ya será mayoritaria en Francia, puesto que el jueves suponía cerca del 50 % de los nuevos casos.



El ministro hizo hincapié en que esta variante más contagiosa está provocando un incremento de los nuevos casos, a un ritmo del 50 % cada semana, y que aunque ahora la incidencia es relativamente baja, lo más probable es que siga aumentando.



Repitió los llamamientos para que los franceses se vacunen. Un 20 % de los mayores de 80 años continúan sin estar inmunizados, así como una cuarta parte de las personas de riesgo.

