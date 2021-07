Robles: "La Ley de Seguridad Nacional es para situaciones totalmente excepcionales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que la ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno se aplicará solo en situaciones "absolutamente excepcionales" y ha recordado que el anteproyecto es un texto inicial, que tiene "muchísimo recorrido".



"La filosofía del texto es muy excepcional, solo para circunstancias absolutamente excepcionales", ha asegurado Robles al ser preguntada por el anteproyecto que modificará la Ley de Seguridad Nacional.



El texto, aprobado en junio por el Consejo de Ministros, contempla reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios durante la gestión de crisis.



Robles ha incidido en que se trata de un "primer texto inicial", "que tiene muchísimo recorrido" y hasta que no se debata en el Congreso y el Senado no se sabrá cómo va a quedar.



Hasta entonces, ha dicho, el anteproyecto hay que verlo como un texto inicial.



La ley ha suscitado reacciones de los partidos de la oposición. Desde el PP, su líder, Pablo Casado, cree que es "un auténtico disparate" que conduce a un sistema "que todos queremos evitar, que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos".



El portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que si esta ley "la estuviera haciendo el PP", las calles estarían "absolutamente incendiadas" y se le pondría "la etiqueta de que estamos yendo hacia un Estado totalitario".



Por su parte, Vox ya avisó ayer de que la recurrirá si viola derechos individuales o fundamentales y va contra la Constitución, toda vez que advirtió de que el Gobierno no puede plantear medidas como el acceso a bienes personales sin pasar por el Parlamento.