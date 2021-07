Yolanda Díaz asegura que el Gobierno seguirá trabajando para "dar una solución" al SMI

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para "dar una solución" al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha aseverado que su subida ha sido un "factor fundamental para mejorar la igualdad".

"Yo he tenido una conversación con el presidente del Gobierno y vamos a resolver esa cuestión", ha asegurado Díaz en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, en la que también ha apuntado que "es conocida la posición del Ministerio de Trabajo sobre el SMI".

Asimismo, la ministra de Trabajo ha añadido que los datos económicos "hablan por sí mismos" y evidencian que subir el SMI ha sido "un factor fundamental para mejorar la igualdad" en España, sobre todo, ha dicho, en los sectores más precarizados, que venían siendo los jóvenes y las mujeres.

"El presidente y yo hemos mantenido una reunión y seguimos trabajando para dar una solución a este problema", ha apuntado, además de añadir a la pregunta de que si se podría producir una subida antes de final de año que se va a "tomar una decisión", aunque no ha avanzado el sentido de la misma.

PENSIONES

Respecto a la reforma de las pensiones, Díaz ha valorado el acuerdo firmado con los agentes sociales que ha derogado la reforma de las pensiones del PP y que "tanto sufrimiento" causó a los pensionistas.

De esta forma, ha considerado que es "muy importante" el acuerdo suscrito, principalmente porque se revalorizarán las pensiones de conformidad al IPC real, lo que es un "esfuerzo inversor enorme", y también porque se suprime el factor de sostenibilidad, que propiciaba un "recorte muy importante en materia de pensiones".

"Por lo tanto, ahora vamos a dejar que avance el diálogo social, pero, desde luego, el compromiso de eliminar los factores que fueron tan regresivos del Partido Popular es clave", ha apuntado.

También ha hecho hincapié Yolanda Díaz en que el sistema de pensiones público español está basado en la solidaridad y en el reparto, un diseño constitucional que, en su opinión, es "muy correcto" y alejado de las fórmulas del aseguramiento privado.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD PARA CONTENER EL VIRUS

Preguntada también por si se pudieran establecer restricciones ante el incremento de los contagios y si teme que se pudiera producir un freno en el empleo por ello, Díaz ha realizado un llamamiento para seguir siendo "responsables", ya que el virus "está".

En este sentido, ha valorado que el esfuerzo del Gobierno de España en la campaña de vacunación, que va extraordinariamente bien, ha sido "ingente", al igual también el esfuerzo realizado por la población en general.

Díaz se ha referido a que las previsiones internacionales sitúan que el crecimiento de la economía española será superior al 6%, a lo que ha unido los datos de paro y de afiliación social, que son "muy esperanzadores", lo que demuestra que las políticas que se han diseñado son "eficaces" pero que no se puede "bajar la guardia".

DESTACA QUE LA COALICIÓN GOZA DE UNA "EXTRAORDINARIA SALUD"

Por otro lado, y preguntada por el Gobierno de coalición y las relaciones entre los diferentes miembros, Yolanda Díaz ha expuesto que el Ejecutivo nacional goza de una "extraordinaria salud" y trabaja en normas tan importantes como las aprobadas este pasado martes, como la "Ley del sí es sí" o la norma para contribuir a acabar con la precariedad en la administración pública.

"Somos dos organizaciones políticas diferentes, tenemos muchos matices, pero la coalición está bien engrasada, goza de buena salud, e incluso le digo más, tenemos muy buenas relaciones personales, que a veces en política también son importantes", ha indicado.

En otro momento, y preguntada por si en algún momento se saldará la deuda histórica con Extremadura, Yolanda Díaz ha indicado que conoce "muy bien" las "singularidades" y las "deficiencias" que tiene la comunidad extremeña, una región hacia la que el Ejecutivo central mantiene un compromiso que es "absoluto".

No obstante, ha considerado que lo que "no se ha hecho en 40 años no se puede resolver en un año", aunque ha manifestado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está "reparando" los déficits en materia ferroviaria y de infraestructuras.

También ha manifestado la voluntad del Ministerio de Trabajo, con cantidades económicas nunca antes desplegadas, ha dicho, para abordar el empleo, con la intención de construir el país colectivamente y "desde abajo".