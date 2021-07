Isa Serra (Podemos): "Sería bueno que Puigdemont fuese parte de la solución"

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha apelado este miércoles a que el conflicto con Cataluña se resuelva en "términos políticos y de diálogo" y ha considerado que sería bueno que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "fuese parte de la solución y no se continuasen generando problemas".



En una entrevista en RNE, Serra ha insistido en que la vía tomada en el pasado "no fue la adecuada" y ha subrayado que "todo lo que tenga que ver con que Puigdemont no sea parte de la solución sino que se genere un problema nuevo, será malo para nuestro país".



A juicio de Serra, la justicia deberá actuar teniendo en cuenta que las decisiones tomadas en el pasado por esa "judicialización de la política y politización de la justicia no han sido las adecuadas" y, con esa premisa, ha planteado una reforma del Código Penal que elimine el delito de sedición y eso, en el caso de Puigdemont, "puede afectar a encontrar una solución política".



Respecto al fondo creado por la Generalitat para cubrir las fianzas de los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas y si el Gobierno de coalición debería recurrir ese mecanismo, Serra ha señalado que el Ejecutivo tendrá que estudiar si este fondo tiene base jurídica real.



Y ha reiterado que todo lo que vaya encaminado a avanzar hacia la vía política es "un buen paso" pero "deberá realizarse con todas las garantías jurídicas para que sea absolutamente legal".



Más allá de eso, la portavoz de Podemos ha recordado que el Tribunal de Cuentas ya debería haber iniciado las negociaciones para su renovación y no lo ha hecho por "el control" que la derecha tiene sobre determinados órganos.



Serra también ha comentado que el Tribunal de Cuentas está exigiendo estas fianzas pero "no ha sabido combatir la financiación irregular y la corrupción del PP durante tantos años".



A la pregunta de si en la mesa de diálogo sobre Cataluña Podemos tendrá voz propia, Serra ha comentado que eso tendrá que hablarse dentro del propio Gobierno donde su formación está en minoría y, por tanto, "con una voz más limitada" que la del PSOE y en ese contexto, los de Podemos harán sus propuestas.



No obstante, ha reconocido que el Gobierno es uno "y actúa conjuntamente en esta mesa y así será".