Pedro Sánchez descarta más medidas pese a las peticiones de cierres y toque de queda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado aprobar más medidas para hacer frente a la pandemia que las ya acordadas por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, tras la petición realizada por Castilla y León de un toque de queda y de Cataluña, del cierre del ocio nocturno debido al incremento de casos que se viene dando en los últimos días. Eso sí, ha reclamado a los jóvenes "que no bajen la guardia" ante el virus.

Así se ha pronunciado hoy desde Tallín donde está de visita oficial y ha participado en una rueda de prensa con la primera ministra Kaja Kallas. El jefe del Ejecutivo español ha empezado afirmando que había explicado a la primera ministra de Estonia que en España hay un sistema descentralizado, que la Sanidad está en manos de las autonomías y que es necesario compartir con ellas las decisiones.

En este sentido, ha señalado que los gobiernos autonómicos pueden "dar una serie de respuestas" en función de cuál es la evolución de la pandemia en cada uno de los territorios. Por ello, ha apuntado que "no es necesario aprobar nada mas que lo que está acordado por el Ministerio de Sanidad con las CCAA".

A partir de ahí, ha afirmado que "lo importante es seguir con el proceso de vacunación", recordando que se está avanzando de forma extraordinaria con más de 3,5 millones de dosis administradas a la semana y algunos días hasta 730.000. Algo que, en su opinión, refleja el extraordinario sistema sanitario español, lo extrarodinarios que son sus profesionales y el deseo de la ciudadanía española de vacunarse. Por lo que se ha mostrado convencido de lograr el compromiso del 70 por ciento antes del verano.

No obstante, Sánchez ha querido enviar un mensaje a la población más joven ya que es en la que se están dando ahora los mayores niveles de incidencia. Les ha pedido que no bajen la guardia y que aunque es entendible que tienen fatiga y que se acaba el curso, es "importante preservar la prudencia". Les ha recordado que no solo pueden "lastimarse" ellos señalando que también se dan casos graves entre los jóvenes, sino que además pueden hacer enfermar a las personas más mayores y los más vulnerables.