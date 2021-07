Sanidad retira varios lotes de CHAMPIX por una impureza en el medicamento

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha retirado tres lotes de CHAMPIX, un medicamento para dejar de fumar, después de que su comercializadora (Pfizer Europe) haya parado su distribución para investigar la presencia de una impureza en el fármaco.



En un comunicado, la AEMPS detalla que en los tres lotes distribuidos en España y retirados se ha detectado la citada impureza en niveles superiores al límite que ha establecido la compañía.



Se trata de CHAMPIX 0,5 mg y 1 mg comprimidos recubiertos, de los lotes 00019060 y 00020450, y de CHAMPIX 0,5 mg comprimidos recubiertos con película, 56 comprimidos, del lote ED7396.



La presencia de esta impureza está siendo evaluada por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y de las autoridades nacionales competentes de la Unión Europea para establecer las acciones regulatorias necesarias.



Según Sanidad, mientras concluye la investigación, la AEMPS recomienda que no se inicien nuevos tratamientos con este medicamento ya que no se puede garantizar la continuidad de los mismos y que en su lugar se consideren tratamientos alternativos.



Sanidad insta a contactar con el facultativo a los pacientes que actualmente están en tratamiento con CHAMPIX y no puedan completarlo por el problema de suministro.



La compañía estima que previsiblemente en septiembre de 2021 se habrá restablecido el suministro.