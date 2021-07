Casado exige a Pedro Sánchez no subir las cotizaciones sociales

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este martes la necesidad de hacer reformas ya para que España no tenga problemas en el futuro y ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no diga "toda la verdad" sobre la reforma de las pensiones. Además, ha exigido al Gobierno no subir las cotizaciones sociales, algo que, a su juicio, "no es lo más acertado".

Así se ha pronunciado Casado --en la inauguración del curso de verano que organiza la delegación española del Grupo del PPE bajo el título 'España, Europa y Libertad' en San Lorenzo de El Escorial (Madrid)-- ante las informaciones que apuntan a que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se plantea hacer cotizar más a los sueldos más altos.

Casado, que ha desgranado los principales puntos de su plan económico, ha afirmado que el PP defiende en el apartado de fiscalidad que "no se suban las cotizaciones sociales y que en la medida de lo posible se bajen".

"Esto lo digo por el anuncio que ha hecho el Gobierno de que quiere destopar las cotizaciones sociales y quiere subirlas. No consideramos que sea lo más acertado con cinco millones de desemplados que se encarezca la creación de empleo y la contratación de otros trabajadores", ha manifestado.

LA REFORMA DE LAS PENSIONES Y LA REFORMA LABORAL

Casado, que ha abierto este curso junto al vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en el marco de los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense, ha afirmado que no pueden aceptar que "con una pensión media, que ya es superior a un salario medio, el Gobierno no diga toda la verdad sobre la reforma de las pensiones".

También ha criticado que dentro del Ejecutivo se hable de derogar la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy cuando "es fundamental hacerla más competitiva" y que haya llevado a cabo una reforma educativa que "permita pasar de curso con suspensos" cuando en otros países "se incrementa la competitividad educativa".

"El aviso que estamos dando es que hay que hacer reformas y empezar a pensar en la estabilidad presupuestaria", ha proclamado Casado, para añadir que el Gobierno ha rechazado las ofertas de pacto que ha planteado su partido y por eso ahora tienen que decir que "hay otra forma de hacer las cosas".

En este punto, ha detallado que el plan alternativo económico del PP consta de cinco puntos: rebaja de la fiscalidad, rebaja de burocracia, aumento de la flexibilidad laboral, aumento de la formación y aumento de la seguridad jurídica.

PRESUME DE EQUIPO ECONÓMICO

En su intervención, el jefe de la oposición ha presumido de su equipo económico y ha citado en concreto a la exministra Elvira Rodríguez, actual vicesecretaria de Sectorial del partido, y al economista, Daniel Lacalle, que ocupa la secretaría de Economía del PP. "Estoy tremendamente orgulloso del equipo económico que tiene el Partido Popular", ha afirmado.

Además, ha destacado la gestión del exministro Luis de Guindos en el Banco Central Europeo y le ha definido como una persona "responsable" y "patriota" porque, según ha dicho, allá donde ha servido sus responsabilidades "siempre ha tenido en cuenta qué era mejor para sus compatriotas".