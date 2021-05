Bal: "Ciudadanos es un partido muy vivo y más necesario que nunca"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha pedido este martes a los electores que acudan a las urnas para tener "la participación más alta de la historia" en unos comicios regionales, y ha asegurado que su formación es un partido "muy vivo" y "más necesario que nunca".



Bal ha ejercido su derecho al voto, entre aplausos de afiliados y apoderados, sobre las 10:00 de la mañana en el centro cultural Alfredo Krauss, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, tras hacer la pertinente cola en estos comicios pandémicos que empezaba a formarse antes de la apertura de las urnas, a las 9:00 horas.



"Ha llegado el día, y lo primero que quiero decirles es la satisfacción de ver mi colegio electoral lleno de gente, con una cola desde primera hora de la mañana, con gente que quiere cumplir con ese deber cívico que es decantarse por una o por otra opción electoral en unos comicios tan importantes como estos", ha comentado después el candidato a los medios.



Tras agradecer el trabajo de los apoderados llegados de "toda España" y el de los miembros de las mesas electorales, Bal ha dicho que el sentimiento general es el de "estar ante un día histórico de verdad" y ha pedido a "todos los madrileños" que vayan a votar para no arrepentirse mañana.



"Las encuestas dicen que va a haber una participación histórica y esto es algo muy bueno, que los madrileños estén concienciados de este momento tan importante en el que nos encontramos (...). Me gustaría a todos los madrileños que nos estén escuchando pedirles que ejerzan su derecho y que hoy tengamos la participación más alta de la historia en unas elecciones a la Comunidad de Madrid", ha apelado.



Después de una campaña que ha supuesto una experiencia "alucinante" y en la que Ciudadanos ha "demostrado ilusión" y "cohesión", Bal ha afirmado que su partido sale "muy reforzado".



"La sensación que tengo de estas elecciones es que este partido está muy, muy, muy vivo. Este partido es más necesario que nunca. En esta España polarizada hemos dado un ejemplo de educación, de saber hacer una campaña sin insultos", ha añadido.



Y ha subrayado: "Me parece que de esta campaña lo que va a salir es un Ciudadanos completamente reforzado, mirando hacia el futuro y todos en torno al liderazgo de Inés Arrimadas".



Sobre las encuestas que en su mayoría han dejado fuera de la Asamblea a la formación, ha insistido en que los últimos sondeos internos del partido sí les daban representación, y también ha reiterado el "ofrecimiento" a la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de culminar el Gobierno de coalición hasta 2023.