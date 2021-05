Arrimadas exige a Iglesias que condene la agresión de dos miembros de Podemos a policías

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al candidato de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que condene públicamente la agresión de dos miembros de su partido político a policías durante un acto de campaña electoral celebrado por Vox en Vallecas.

Arrimadas se ha pronunciado así en un acto electoral de su partido en Madrid en el que, junto al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, y el exconsejero de Economía de la Comunidad, Manuel Giménez, han presentado los 10 compromisos del partido en la región.

"Condenamos la agresión de los dos miembros de Podemos a los policías y exigimos a Iglesias que condene esta agresión y que dejen de soñar porque no van a trasladar a la Comunidad de Madrid ese modelo de enfrentamiento", ha dicho Arrimadas.

Podemos ha admitido este sábado que uno de los detenidos por pegar a policías antidisturbios en el mitin de Vox en la llamada 'plaza roja' de Vallecas es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque no es escolta de su líder, Pablo Iglesias, han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El candidato de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado esta mañana, a preguntas de los periodistas durante una manifestación del Día del Trabajador, que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno de ellos han sido detenido.

"Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tengan algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy", ha declarado.