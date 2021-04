Sociedades científicas, expertos y 70.000 firmas piden la segunda dosis de AstraZeneca

Diversas sociedades científicas, expertos, algunos gobiernos autonómicos y 70.000 firmas en Change.org se han mostrado partidarios de que las personas a las que se administró la primera dosis de AstraZeneca y están pendientes de recibir la segunda sean vacunadas con la del mismo laboratorio, ante las dudas e interrogantes que plantea el uso de otra vacuna distinta.

A la espera de un ensayo con 600 voluntarios que lleva a cabo el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, a través de su portavoz del área de vacunas, Raúl Ortiz de Lejarazu, expone que consideran más efectivo inocular la segunda dosis con la misma vacuna. Ortiz de Lejarazu, además, cree que no está avalada científicamente la efectividad de la alternancia de vacunas.

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) se sumaba a las recomendaciones de la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, de no desaconsejar la segunda dosis de AstraZeneca. Esta sociedad científica ha trasladado a la población la seguridad y eficacia de todas las vacunas aprobadas por los organismos reguladores y que cualquiera de los efectos adversos descritos tiene un riesgo mucho menor que el del coronavirus. Igualmente, la Sociedad Española de Vacunología se ha pronunciado a favor de la segunda dosis de AstraZeneca, también entre los menores de 60 años.

Por su parte científicos como el inmunólogo Alfredo Corell advierten que “motivos científicos no hay, no entiendo el empecinamiento”. “Yo no soy partidario de incumplir las fichas técnicas de los medicamentos, que en este caso habla de un máximo de 12 semanas, ni de ir en contra de lo que dice la EMA: que es mejor poner dos dosis a poner una, y que es mejor poner AstraZeneca que mezclar vacunas”. El epidemiólogo Daniel López-Acuña opina que existe “toda la base científica necesaria para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca ya a quienes recibieron la primera. No hay nada que nos impida hacerlo y es lo que dijo la EMA. Mi pregunta a las autoridades sanitarias es: ¿A que estamos esperando?”.

PRECIPITACIÓN

Representantes de sociedades médicas y algunos expertos coinciden en la necesidad de unificar criterios respecto a las vacunas y tener en cuenta las recomendaciones de la EMA, que evalúa constantemente posibles acontecimientos adversos de las vacunas aprobadas por los organismos reguladores. Destacan que las recomendaciones de la EMA están basadas en evidencias científicas contrastadas.

Además, algunos se han mostrado críticos con el ensayo que está llevando a cabo el Instituto Carlos III sobre los resultados de combinar vacunas. Es un ensayo previsto con 600 voluntarios, cifra que consideran reducida para un estudio de estas características y creen que en estos momentos no se puede ralentizar la vacunación a la espera de decisiones que no hacen más que frenar el proceso, con cifras inferiores a las previstas.

En este sentido, se pronuncia el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Este estudio se ha hecho de forma precipitada y es muy reducido. Se puede esperar, pero yo creo que continuará habiendo mucha más evidencia científica para poner la segunda dosis de AstraZeneca que resultados que avalen con suficiente evidencia poner la segunda dosis de Pfizer”, advierte.