El Gobierno se ve avalado por los datos para levantar la alarma el 9 de mayo

El Gobierno mantiene su intención de poner fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo, ya que cree que los datos epidemiológicos avalan que ya no sea necesaria una prórroga de esa situación excepcional.



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reiterado esa intención en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que no hay ninguna novedad en la determinación del Ejecutivo para levantar la alarma.



Ha explicado que los datos epidemiológicos que se van conociendo respaldan esa decisión y ha insistido en que las comunidades autónomas tienen los instrumentos necesarios para hacer frente a la nueva situación.



Por eso ha rechazado aprobar nuevas medidas que permitan que con leyes ordinarias se restrinjan derechos que sólo se pueden acotar mediante una herramienta como el estado de alarma que recoge la Constitución.



"No se trata de algo normal, sino de algo absolutamente excepcional", ha añadido.