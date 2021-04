Bal tacha de "disparate" la posibilidad de ilegalizar a Vox

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha tachado de "disparate" la posibilidad de ilegalizar a Vox y ha reiterado que no cree en "cordones sanitarios".

"Yo como abogado del Estado he estado en todos los equipos de ilegalización de partidos del País Vasco y me parece un disparate comprar ese mensaje. He escuchado al presidente de Vox, Santiago Abascal, también decir en el Congreso de los Diputados que quiere ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña", ha deslizado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha vuelto a defender que de haberse interpuesto "cordones sanitarios" durante la Transición no se habría llegado a la Constitución de 1978. Esta posibilidad la planteó anoche su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, quien instó a los partidos a sumarse a ese bloqueo a la formación liderada en Madrid por Rocío Monasterio.

Ante esta situación de "polarización y crispación", Bal ha apelado a los votantes de centroderecha y centroizquierda que no estén cómodos con que Gabilondo se haya "echado a los brazos" del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no aclare si pactará con Vox.

Por otra parte, ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sus palabras en un mitin de este domingo contra el Ejecutivo autonómico compuesto por PP y Cs.

"He trabajado con él. He tenido juicios de terrorismo con él en la Audiencia Nacional. Me parecía un magistrado excelente que sentía el servicio público. Ahora colaborar con ese discurso de crispación... Ese discurso no desaparece cuando crece en los ciudadanos con una mala hierba", ha lanzado Bal, quien ha preguntado que si considera a la coalición madrileña "Gobierno del odio", qué piensa del de Navarra "sustentado por Bildu".