Polémica por un mitin del PSOE colindante a un área confinada de Getafe

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al partido socialista de celebrar un mitín en un polideportivo de Getafe dentro de una zona confinada, algo que ha desmentido el PSOE al defender que la entrada está en una área sin restricciones.



Este domingo en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, han celebrado un mitin en el Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, en Getafe, en la zona básica de salud de Las Margaritas, que lleva confinada desde el cinco de abril.



Sin embargo, fuentes socialistas han defendido que la entrada a dicho polideportivo se realiza desde la Avenida Juan de Borbón que pertenece al área de Las Ciudades, que no tiene restricciones.



En un acto de campaña en Alcorcón, Ayuso ha dicho a Sánchez que se cree que "está por encima del bien y del mal" porque "no ha tenido lugar mejor que hacer un mitin en contra de la Comunidad de Madrid en una zona confinada".



El consejero madrileño de Vivienda, David Pérez, ha añadido que el PSOE ha realizado un mitín en un área donde los ciudadanos "no pueden ver a sus madres ni ir a hacer la compra", pero el presidente del Gobierno "cree que está por encima de todo, esa es la mentalidad del PSOE".



En declaraciones a los periodistas tras finalizar el acto de campaña, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha asegurado que el PP "no se entera de nada" y ha argumentando que la entrada al polideportivo está en una zona no confinada, por lo que se puede acceder para "practicar deporte o, en este caso, realizar un mitin".