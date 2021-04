Vox defiende que las cartas amenazantes contra Iglesias "apestan a montaje" de Podemos

Cargando el reproductor....

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este viernes que las cartas con amenazas y con balas que ha recibido el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, "apestan a montaje" de su formación.

En un acto celebrado en el municipio de Parla, junto a la candidata de Vox a las elecciones del próximo 4 de mayo, Rocío Monasterio, Abascal ha señalado que cuando aparece una carta con amenazas la izquierda "se rasga las vestiduras"; aunque ha precisado que en Vox condenan "todas las violencias" y por eso se presentarán como acusación popular en este caso aunque "apesta a montaje de aquellos que incitan a la violencia".

Abascal ha comenzado su discurso hablando de lo ocurrido en el debate de la Cadena Ser y ha afirmado que "al machito alfa", en referencia a Iglesias, "no le gusta que una mujer le lleve la contraria". "Monasterio ha cortado las dos orejas y el moño", ha expresado. "Que cierre la puerta al salir (Iglesias) como va a tener que hacerlo el 4 de mayo", ha apuntado.

Considera que Rocío Monasterio ha conseguido "retratarle" en el debate aunque asegura que el resto de candidatos y algunos medios de comunicación "han intentado manipular" sus palabras. "Con toda claridad Vox condena toda la violencia porque Vox ha padecido toda la violencia", ha apostillado.

Sin embargo, ha cargado contra PSOE y Podemos, sobre los que ha indicado que "no condenan ningún tipo de violencia excepto la que presuntamente les afecta a ellos".

"NI UN SOLO PASO ATRÁS"

Asimismo, Abascal ha manifestado que "no va a dar un solo paso atrás" y que no va a asustarse por los "chantajes mediáticos". "Yo quiero deciros que no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil", ha subrayado Abascal, quien ha destacado que entre los simpatizantes de Vox solo van a ver a "gente decente y que está dispuesta a protegerse pero jamás a atacar".

También ha ensalzado el papel de Monasterio en el debate, de quien ha dicho que ha demostrado ser "una de las mujeres más valientes que hay en España", y se ha preguntado si en España todavía hay gente que se cree al "estafador" de Iglesias.

Por su parte, la candidata de Vox a las elecciones ha criticado al resto de aspirantes por no querer ir a los debates y contraponer sus argumentos a los de Vox. "No se atreven a presentarse y se van huyendo porque la izquierda ha traicionado a los suyos", ha afirmado. "Hoy tengo un mensaje para Pablo Iglesias: cierra la puerta al salir", ha trasladado.

MINUTO DE ORO DE MONASTERIO

Por otro lado, Monasterio ha aprovechado este mitin para trasladar a los vecinos de Parla el mensaje que llevaba pensando transmitir en el minuto de oro del debate de la Cadena Ser.

"Hoy quiero dirigirme a ti, que desde hace años escuchas La Ser y siempre has votado a partidos de izquierdas. Hoy has oído por primera vez nuestras propuestas sin manipulaciones", ha comenzado la candidata.

Seguidamente, ha criticado a la izquierda "de salón", que es "incapaz" de defender a los madrileños frente a la "inmigración ilegal y sus consecuencias en forma de agresiones o robos".

"Esta izquierda elitista es incapaz de frenar el despilfarro político. No se resignen, no os resignéis, porque hay una alternativa para devolver la seguridad a las calles", ha sostenido Monasterio, que ha pedido el "voto seguro" a Vox para garantizar "empleos dignos" en la región.