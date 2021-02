El Gobierno afirma que prosigue la negociación del CGPJ y no hay nada cerrado

El Gobierno, ante la afirmación del PP de que ha aceptado apartar a Podemos de las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura que la negociación sigue abierta y no se han acordado los nombres que entrarían a formar parte del órgano de gobierno de los jueces.



Fuentes del Ejecutivo han señalado a Efe que todo sigue abierto después de que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegurara que el PSOE ha aceptado su condición de no contar con el partido de Pablo Iglesias en esa negociación.



Egea ha añadido que Podemos estará al margen de las conversaciones y no va a contar con personas auspiciadas por este partido en el CGPJ.



Desde el Gobierno se opta por la prudencia y remiten al desarrollo de las negociaciones, que sí admiten que han tenido un punto de inflexión después de la conversación telefónica que la pasada semana mantuvieron el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.



Un charla tras la que tanto desde el Gobierno como desde el Partido Popular se coincide en que el acuerdo puede estar cercano e, incluso, ser inminente.



Tras esa conversación, el peso de las conversaciones del día a día entre Moncloa y el PP lo llevan el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el propio Teodoro García Egea.



Fuentes socialistas han expresado también a Efe su confianza en que ese acuerdo se concrete en breve y ven posible un pacto con el PP que, a la vez, no provoque el rechazo de Podemos.



Al respecto consideran muy "interpretativo" que las personas que finalmente se acuerden para la renovación del Consejo General del Poder Judicial sean consideradas más o menos cercanas a la formación morada.