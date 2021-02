El PSOE urge al PP a desprenderse del "abrazo del oso" de Vox antes que de su sede

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha recomendado este domingo al PP que antes de desprenderse de su sede lo haga del "abrazo del oso de sus radicales aliados de ultraderecha", en referencia a Vox, y que ejerza una "oposición responsable" en la que puedan encontrarse con los socialistas.



En declaraciones mediante una emisión en vídeo, Gil ha lamentado que el PP busque "la gresca" en vez de demostrar "sentido de Estado" y que su líder, Pablo Casado, anuncie "cajas de mudanzas" en su sede central cuando "la única caja que preocupa a los ciudadanos es la que sirvió para pagar en b sobresueldos, favores y campañas electorales".



"La crisis que ha tomado cuerpo el pasado domingo no le va abandonar por más que cambien de calle, barrio o ciudad", ha manifestado el portavoz del PSOE en el Senado acerca del resultado electoral en Cataluña de un PP "atrapado en una encrucijada de corrupción y de pactos con la ultraderecha".



Respecto al debate sobre la libertad de expresión y a los disturbios callejeros de estos días, Gil ha dicho que el PSOE tiene "un mensaje claro de que no se puede transigir de ninguna manera con la violencia".



En opinión del senador socialista, el derecho a la libertad de expresión "está plenamente garantizado" en "una de las democracias más sólidas del mundo" y aunque exista asimismo un "amplio consenso social de que hay que mejorar" su protección, hay que hacerlo "sin el chantaje que supone la violencia".



Gil ha destacado que al PSOE y al Gobierno "no habrá ruido ni polémica" que les distraiga de sus objetivos principales ahora: enfrentarse a la pandemia y la recuperación económica.



"Estamos cada vez más cerca del próximo gran objetivo, que el número de vacunados supere al de contagiados", ha indicado Gil, antes de subrayar que una comunidad autónoma ya ha superado ese hito: Canarias.



También ha señalado que, tras las más de 3 millones de vacunas administradas, persiste el reto de que el 70 % de la población esté protegida "a lo largo del verano".



Gil ha expresado también la solidaridad del PSOE con las familias afectadas en el incendio de Navarra y el cariño del partido para con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, por el "ataque inadmisible y machista" de este sábado, al haber sido publicada una fotografía del ahorcamiento de una muñeca con su rostro.



"El odio y la intimidación no tienen nada que hacer frente al avance del feminismo'', ha argüido Gil.