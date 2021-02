ERC no comparte las protestas violentas, pero aboga por un cambio de modelo policial

Cargando el reproductor....

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que su partido "no comparte" que, en protestas como las que se están produciendo estos días, se utilice la violencia, pero aboga por un cambio de modelo policial que elimine "las malas praxis" y apuesta por "una policía democrática" a la que "no hay que dejar sin instrumentos".



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, la portavoz de ERC se ha referido a la tercera noche consecutiva de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en varias ciudades y que han acabado con incidentes violentos.



Según Marta Vilalta, la violencia mostrada por algunos participantes en las protestas es algo que ERC "no comparte" porque entiende que "no es la forma" de expresar un rechazo "a una situación injusta" como es que se encarcele a alguien "por ejercer su libertad de expresión".



Sobre las protestas, la portavoz republicana ha considerado que "hay que ir al fondo del asunto, ir a la raíz del problema" y a las razones que provocan esta situación, además de "repensar" el modelo policial.



"Debe haber un cambio de modelo de seguridad pública -ha afirmado- y caminar hacia una policía democrática adaptada al siglo XXI, que apueste más por la mediación" y que, al mismo tiempo, comporte "eliminar las malas praxis" policiales.



Ahora bien, ha puntualizado Vilalta en relación con la demanda de la CUP de que se supriman los proyectiles de foam, "la policía debe disponer de instrumentos" y no puede quedar desprotegida.



Se ha mostrado partidaria, en este sentido, de trasladar este debate al Parlament, como ya ocurrió cuando se suprimió el uso de las pelotas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra.



"Mientras tanto -ha añadido-, que (desde el Departamento de Interior) se investigue si ha habido actuaciones inadecuadas" por parte de los efectivos policiales.



La portavoz de ERC ha admitido que esta cuestión está encima de la mesa en las negociaciones con la CUP de cara a la formación del nuevo Govern, si bien ha insistido en que el debate se traslade "al Parlament".