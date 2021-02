Policías ven "escandaloso" que un partido en el Gobierno apoye las protestas violentas

Cargando el reproductor....

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tildado de "escandaloso" que un partido que forma parte del Gobierno, en referencia a Unidas Podemos, apoye las protestas violentas de Madrid y Cataluña para pedir la liberación del rapero Pablo Hasél.



Cataluña vivió este miércoles la segunda jornada de incidentes durante las protestas por el ingreso en prisión del rapero, que se extendieron a Madrid donde hubo altercados en los aledaños de la Puerta del Sol contabilizando 48 personas detenidas, 29 en Cataluña y 19 en Madrid.



Sobre este asunto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique expresó todo su apoyo a los "jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles" en las protestas convocadas.



A raíz de este apoyo, el SUP considera que resulta "escandaloso" este comentario del portavoz parlamentario ya que los mensajes que instigan la "violencia" no pueden tener cabida en el sistema democrático.



En un comunicado, el sindicato advierte que "si estos incidentes continúan y son de gravedad" exigirán a la Fiscalía que analice mensajes como el de Echenique, "por si de los mismos se pudiera desprender alguna responsabilidad penal".



Para el SUP, con este comentario Echenique muestra "su verdadera cara", la de "quienes encuentran en la confrontación su caldo de cultivo electoralista".



Asimismo, hace un llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que exija una rectificación al portavoz de Podemos y una "defensa cerrada" del trabajo de las unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de toda España.



Porque estos cuerpos tienen que soportar además, que "desde uno de los partidos del Gobierno se legitimen las protestas sin acompañar ese mensaje de una rotunda condena a la violencia", añade.



"A estos violentos la libertad de expresión no les importa; cualquier excusa es buena para hacer lo único que saben hacer, que es arrasar todo aquello que encuentran a su paso", concluye el sindicato.