Arrimadas: Cs da la cara y no saca cortinas de humo, como el PP con la sede

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves que tras las elecciones en Cataluña su formación "debate, escucha y hace autocrítica" y no hace como el PP que con "resultados nefastos", cierra filas, no habla y "saca cortinas de humo", como el anuncio de cambio de sede.



En una entrevista en la Cope, Arrimadas ha insistido en que Cs da la cara mientras que en otros partidos como el PP "nadie asume responsabilidades" y "le echan la culpa a Bárcenas o al PSC".



Arrimadas ha insistido en que lo que le preocupa es el resultado del constitucionalismo en Cataluña que ha sido "muy malo" pero también la "operación de Moncloa para hacer elecciones en este momento" y que, de nuevo, haya altercados en las calles y el Gobierno los esté defendiendo.



Preguntada por una fusión con el PP, Arrimadas la ha descartado totalmente y ha asegurado: "Somos partidos diferentes".



Pero ha admitido que en momentos puntuales se pueden poner de acuerdo para gobernar "en algún sitio" y se ha preguntado por qué los populares rechazaron una lista constitucionalista en Cataluña.



La líder de Cs se ha mostrado convencida de que habrá Gobierno independentista en Cataluña, "lo contrario sería una sorpresa mayúscula".



Arrimadas también ha respondido a quienes le reprochaban que no se presentó a la investidura en las elecciones de 2017 pese a obtener entonces 36 escaños y ha considerado que al candidato del PSC, Salvador Illa, "le va a pasar lo mismo" porque habrá un candidato independentista que tiene mayoría.



Y por eso, ha insistido en que era "un bulo" eso de que no quería presentarse a la investidura. "No se pudo como le ha pasado a muchos candidatos con mayoría, y ahora le ocurrirá a Salvador Illa", ha concluido.