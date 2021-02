El PIB y paro, criterios para el reparto de fondos UE a CCAA, según Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno ha tenido en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB y en el desempleo, tanto el general como específicamente el juvenil, para calcular el reparto de los 10.000 millones de euros del programa REACT-EU.



La ministra ha respondido este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados así a una pregunta parlamentaria del diputado del partido regionalista de Cantabria, José María Mazón, quien ha considerado "oscurantista" el reparto de estos fondos y que se ha ejecutado sin negociación ni información previa.



Montero ha recordado que en la Conferencia Sectorial del pasado enero se informó a las comunidades autónomas del criterio de distribución de estos fondos, que es "el mismo que el utilizado por la UE para el reparto entre los estados miembros".



Así, ha recordado que se tiene en cuenta "el desplome sufrido por el PIB en el último tiempo de pandemia, por lo tanto hay una aproximación a la riqueza caída de cada país, en este caso cada CCAA, el porcentaje de desempleo y cómo ha aumentado y el desempleo juvenil, que tiene un especial impacto".



Además, ha añadido Montero, a Cantabria le ha correspondido un 1 % de estos fondos, una "cantidad aproximada a su volumen de población", por lo que "no ve ninguna incoherencia, ningún problema".



Mazón ha considerado que debería haberse aplicado un coeficiente corrector que considere el PIB per cápita de cada CCAA.



"Parece obvio que en una catástrofe, si afecta a un rico y a un pobre en gran parte de sus bienes, no habría que compensar en la misma proporción a ambos en estos casos. Esto es algo que el reglamento de la UE sí contempla", ha añadido Mazón.