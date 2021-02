Pepe Álvarez pide subir la base máxima y no tener una Seguridad Social para pobres

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por subir las bases máximas de cotización, desde los 48.000 euros actuales hasta el entorno de los 70.000 euros, de forma progresiva y elevando también la pensión máxima.



"El populismo no tiene que llevarnos a arruinar a la Seguridad Social y convertirla en una Seguridad Social para pobres", ha advertido en una entrevista en Efe, en la que ha reconocido que ese destope debe conllevar una subida de las pensiones más altas.



"Debe tener alguna repercusión en la pensión máxima", ha señalado Álvarez, que cree que, de lo contrario, "comenzaremos a tener fórmulas creativas para irse al sistema privado", lo que impediría a las pensiones más bajas tener mayores incrementos.



Sobre la reunión mantenida ayer con el Gobierno, Álvarez ha explicado que el complemento de pensiones en caso de maternidad y paternidad era algo que "había que hacer" para eliminar la discriminación por razón de género y porque es "más justo", ya que reconoce la maternidad en sí y no el número de hijos.



Tras dicho encuentro al más alto nivel, el Gobierno retoma mañana las reuniones técnicas con los agentes sociales para abordar la reforma del sistema de pensiones, que quieren continuar aprobando un nuevo índice de revalorización y un paquete de medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación, asuntos sobre los que se ha posicionado Álvarez.



ENDURECER LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, UNA LÍNEA ROJA



"No voy a dar mi apoyo a una fórmula que no sea la derogación del IRP", el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el PP en 2013 y que de facto implicaba una subida del 0,25 %, ha dicho Álvarez.



Tampoco contempla "que se endurezca el acceso a la jubilación anticipada a aquellos que están en desempleo. En ningún caso. Ésta es una línea roja", ha advertido el líder de UGT.



Respecto a la intención del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de acabar con la jubilación forzosa en los convenios colectivos, Álvarez ha explicado que esta posibilidad forma parte de un acuerdo de patronal y sindicatos y que "no ve razones para cambiarlo".



En el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2018, los agentes sociales pactaron establecer la jubilación forzosa en los convenios colectivos una vez se cumpla la edad legal, siempre que el trabajador tenga acceso a su pensión completa.



"Que el ministro diga qué repercusión económica tiene sobre la Seguridad Social cambiar esto. Las personas que se acogen a esta formula son pocas y cercanas a la dirección de las empresas", ha dejado claro Álvarez.



A su juicio, no es una buena idea "impedir que haya una renovación de las plantillas cuando el personal se puede jubilar, porque todas las medidas que tomen por ahí están impidiendo la entrada de jóvenes al mercado laboral".



REFORMA SIN GESTOS POPULISTAS



A juicio del líder de UGT, el Gobierno debería abordar, en una primera fase, la vuelta a la reforma de 2011, restaurando la cláusula de revalorización automática y derogando el factor de sostenibilidad.



Después, ha dicho, es necesario abrir un proceso de negociación estudiando las propuestas del Gobierno, pero sin "ir, por gestos populistas, a molestar a una parte de los futuros pensionistas si eso no tiene recorrido económico para la Seguridad Social".



En ese sentido, ha puesto como ejemplo que, en un nuevo factor de sostenibilidad, se podría ponderar más el esfuerzo físico del trabajo realizado o la edad de entrada en el mercado laboral.



"Se trata de una materia de la que se puede hablar, pero no para rebajar el gasto en pensiones, si no para hacer que sea más eficiente", ha dejado claro.