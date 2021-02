EH Bildu tacha de "inadmisible" el cierre de pasos fronterizos por terrorismo

EH Bildu considera "inadmisible" la decisión adoptada a mediados de enero de cerrar ocho pasos en la frontera con Francia por motivos de lucha antiterrorista.



En un acto celebrado en Etxalar (Navarra), el eurodiputado Pernando Barrena ha sostenido que "la libertad que el Estado francés y el español tienen para condicionar o incluso bloquear el día a día de Euskal Herria es, cuanto menos, denunciable".



Y ha afirmado que todas las medidas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista "han solido tener una aplicación más allá de ese objetivo y tienen como consecuencia la reducción de nuestros derechos y libertades".



Desde EH Bai y EH Bildu defienden que los dos Estados han utilizado la situación actual "para reforzar su carácter uniformador" y han "paralizado, mediante la imposición, la relación natural, familiar, afectiva, cultural, social, económica de los y las habitantes de Euskal Herria".



"Ante el centralismo, sentimos más que nunca la necesidad de vivir como pueblo y nación para decidir nuestro futuro y reforzar nuestros recursos y herramientas", ha añadido Barrena, quien ha considerado que "ante este ataque a la democracia debemos deshacernos de fronteras artificiales y construir un espacio natural que es Euskal Herria" para así "poder decidir sobre nuestras vidas".



Según Barrena, este cierre de fronteras "ahonda todavía más en las separaciones impuestas que sufrimos como nación", una decisión que "ha sido consensuada entre el ministerio de interior francés y los representantes que el gobierno español tiene en Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca".



Tras criticar "la vergonzosa actitud" de UPN y PSN cuando votaron en contra de una moción de EH Bildu para analizar "los perjuicios y problemas que ha creado el cierre" de los diferentes pasos fronterizos, Barrena ha recordado que "no es la primera vez que vivimos situaciones de este tipo".



Ha aludido así a cuando hace unos meses España y Francia cerraron varios puntos fronterizos a raíz de la COVID-19 o de la cumbre del G7, y cuestionado que, sin embargo "no se tiene la misma actitud con la zonas comerciales, las cuales han mantenido abiertas en su totalidad" aunque "sus trabajadores necesitan el doble de tiempo para llegar a sus puestos de trabajo".



"Queda claro cuales son las prioridades de los mandatarios y por quién se preocupan", ha agregado, y aseverado que "han utilizado la excusa de la lucha antiterrorista para cerrar, una vez más, esos pasos fronterizos".



Para el eurodiputado "haciendo uso de esa excusa" hay una "excesiva presencia policial y el ambiente seguritario ha aumentado en nuestros pueblos", a los que "han puesto en situación de sitio", punto en el que ha precisado que para esta operación han sido movilizados "unos 4.800 efectivos entre policías, gendarmes y militares".



"No nos parece para nada lógico que este momento donde necesitamos, más que nunca, personal sanitario se haga uso de tanta fuerza policial y militar", ha concluido Pernando Barrena.