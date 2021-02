Sanidad recomienda la ventilación natural cruzada y permanente en las aulas

El ministerio de Sanidad recomienda la ventilación natural cruzada, y si es posible de forma permanente, para favorecer la circulación del aire en las aulas y un barrido eficaz de todo el espacio ante la nueva evidencia de transmisión de la covid-19 por aerosoles.



Así lo señala la actualización de las "Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al covid para centros educativos en el curso 2020-2021" del 8 de febrero.



El nuevo documento explica que la evidencia de contagios de coronavirus mediante aerosoles "aporta mayor conocimiento sobre la dinámica de la transmisión", lo que no implica que haya que adoptar medidas de prevención muy diferentes a las ya recomendadas, pero hace necesario reforzar las existentes e incorporar algunas nuevas.



De esta manera, Sanidad aconseja repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas y no concentrar la ventilación en uno solo, e insta a ventilar de forma permanente las instalaciones del centro, o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases.



En el documento del 17 de septiembre, Sanidad instaba a ventilar "con frecuencia, al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases".



En el caso de que la ventilación natural no sea suficiente, la actualización de las medidas considera el uso de ventilación forzada (mecánica) e incluso de filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA).



Además, las nuevas recomendaciones instan a realizar en el exterior las actividades que aumenten la emisión de aerosoles como gritar, cantar o las clases de educación física. En el caso de no ser posible, requieren que se garantice una adecuada ventilación, que se mantenga la distancia y que se use de forma adecuada la mascarilla.



El documento indica que se debe priorizar en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del mismo.



Con relación a la asistencia a los centros educativos de alumnos con patologías crónicas, la revisión del documento señala que los que tengan condiciones de salud "que les hacen más vulnerables para covid-19 -enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas o cáncer, entre otras- podrán acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita.



En esta situación deberán "mantener medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir".



Sanidad recalca que el uso correcto de mascarilla, la distancia física interpersonal y la ventilación han demostrado su eficacia para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles, aunque insiste en la necesidad de hacer un ajuste adecuado de la mascarilla y de utilizarla siempre en espacios interiores compartidos, incluso a distancias mayores de 2 metros.