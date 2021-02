Casado: No puedo hacerme responsable del PP del 86, el 96 o el 2016

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que no puede "hacerse responsable" de lo que "pasó en el PP en el 86, en el 96 o en el 2016" y que sólo responde por lo que ocurrió desde que asumió la presidencia del partido, en 2018.



"Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes, nunca. Ni con éste ni con los que la justicia, espero que pronto, y acabando con esta década de minas (...), aparezcan", ha defendido el líder de la oposición en una entrevista con Onda Cero.



Las siglas del PP, ha señalado Casado, no son responsables de lo que pasó "hace 20 años". Sin embargo, no ha descartado cambiarlas y se ha limitado a señalar que su partido "merece la pena" y que "lo demás es una cuestión estética y formal" porque el proyecto político "va más allá de la imagen".



Casado responde así a las acusaciones del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que denuncia la existencia de financiación irregular en el PP desde 1982, y aseguró en "El Mundo" que la dirección actual negoció con él.



Ese diario ha publicado este lunes que emisarios del PP contactaron con Bárcenas en diciembre de 2018, cuando Casado ya lideraba el partido, del que tomó las riendas ese verano al ganar en las primarias tras la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa.



El presidente del PP niega cualquier contacto y ha asegurado que "no va a pasar ni una".



Casado ha defendido que de las personas señaladas por Bárcenas -Rajoy, el expresidente José María Aznar, o la exsecretaria general Dolores de Cospedal- tienen la misma versión que la dada como testigos, en la que han negado la financiación irregular.



Además, ha argumentado que los militantes le eligieron para "depurar la cúpula" anterior, en un momento en el que él iba a dejar la política.



"Otra cosa es lo que el señor Bárcenas acuse a otras personas que ni están ahora en el partido, ni yo estaba cuando dirigían el partido, ¿y eso es compatible con decir que fueron muy buenos ministros, y muy buenos presidentes y muy buenos secretarios de Estado? sí”, ha defendido.



Casado ha comparado la situación del PP con Volkswagen porque no ha cambiado el "logotipo" y "nadie le pregunta lo que hizo en los años 30", en referencia a la participación de esta compañía en el nazismo.



También ha señalado que en el PP saben, sin tener que levantar al teléfono, que deben dar un paso atrás si hacen daño al partido, mientras que Casado se compromete a resarcir a aquellos cuya inocencia se acredite.



Sufre Casado "frustración y hartazgo" por tener que estar hablando de algo que desconoce "con la que está cayendo en España". "Me pagan por resolver esos problemas, no por intentar adivinar lo que pasó en mi partido hace diez años".



También ha censurado el "horrible" coste electoral que supone para el partido en la campaña catalana, y ha culpado al Gobierno y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de quien ha dicho que está "en vuelta en un turbio caso de extorsión" por sus contactos con el excomisario José Manuel Villarejo.



Bárcenas es el principal acusado en el juicio que este lunes comienza en la Audiencia Nacional por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede del PP con dinero de la supuesta caja B del partido.