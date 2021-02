Illa no gobernará con ERC porque no comparte su proyecto independentista

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes que a Vox "hay que discutirle con argumentos, no a pedradas" porque con la violencia se da "notoriedad" a sus postulados de "extrema derecha".



"Lo que tenemos que hacer todos es respetarnos y aprender que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, y esas ideas como las de la ultraderecha, que están tan alejadas de las mías, hay que combatirlas con ideas, no a pedradas porque con las piedras les damos más notoriedad y eso no nos ayuda", ha afirmado en una entrevista simultánea en Radio 4 y La 2.



Al ser preguntado por si "aceptará" el apoyo de la candidatura de Ignacio Garriga para una eventual investidura, Illa ha respondido: "¿Cómo quiere que cuente con una gente que dice que yo tendría que estar en prisión?".



El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas del 14 de febrero ha explicado que su apuesta para Cataluña es la de replicar un gobierno "progresista" como el que dirige el Estado, con socialistas y comunes en el Ejecutivo, y apoyos externos para sacar adelante su programa.



Illa ha rehusado concretar dónde buscará el PSC esos apoyos externos para lograr su investidura y se ha limitado a subrayar que no gobernará con ERC porque no comparte su proyecto independentista.



En la misma entrevista, el exministro de Sanidad ha dicho que le gustaría que el secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, siguiese pilotando la lucha contra la pandemia tras el 14F.



"Tengo muy buena relación con él y tengo una magnífica opinión de él. Por lo tanto, si él no tuviera inconveniente en ello me gustaría que siguiera porque ha hecho un buen trabajo al que creo que hay que dar continuidad. Lo que haría sería esforzarme para proporcionarle a él y al conjunto de los profesionales todos los recursos que pudieran necesitar", ha resuelto.