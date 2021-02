Los médicos de Familia instan a prohibir fumar y vapear en terrazas por la Covid

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha manifestado este viernes su preocupación por el riesgo que supone para la transmisión del virus del coronavirus el que esté permitido fumar y vapear en las terrazas de la hostelería.



"Cuando se permite fumar o utilizar otros dispositivos susceptibles de liberar nicotina en una terraza se pone en riesgo a las personas que se encuentran en ella así como al propio fumador que, durante varios minutos, permanece expuesto a los aerosoles de otros sin mascarilla", han alertado en un comunicado.



Han especificado que el fumador "queda expuesto a las gotas que exhalan otras personas, en las que puede viajar carga viral" y las personas y objetos de su entorno "quedan expuestas a las gotas y aerosoles exhalados por el fumador con más fuerza de la habitual".



Y hay que sumar, según estos médicos, que en la práctica no se cumple en terrazas la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, ya que esa distancia debería existir, no ya entre dos mesas, sino entre dos personas incluso dentro de la misma mesa, debiendo considerar también la distancia de seguridad con las personas que transitan al lado de la terraza, o con el mismo camarero que circula entre las mesas, han añadido.



Además, se han detectado partículas portadoras de virus capaz de infectar a 4,8 metros, y en ciertas condiciones ambientales hasta los 8 metros.



Las comunidades de Baleares, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana y Asturias ya han adoptado esta medida al amparo del estado de alarma pero la vía más segura para alcanzar esta protección es una ampliación de las leyes reguladoras a nivel estatal, han destacado.



La semFYC se posiciona a favor de una hostelería sin humo, incluyendo terrazas y zonas compartidas de cualquier naturaleza dentro de ese sector, y recuerda que el derecho a la salud está recogido en todas las Cartas fundamentales y en la Constitución, como un derecho fundamental, no siendo así el derecho a fumar, han concluido.