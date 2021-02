El 41% de pacientes con cáncer desarrolló ansiedad o depresión en la pandemia

La crisis del coronavirus ha agravado la situación de desigualdad y vulnerabilidad de la población con cáncer y hasta el 41% de los pacientes ha desarrollado ansiedad o depresión durante la pandemia, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial, que se celebra este jueves.



"El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer", es el mensaje que quiere trasladar el presidente de la AECC, Ramón Reyes, en un año singular en el que la pandemia se ha cebado con los enfermos oncológicos,que han visto desatendidos sus diagnósticos y tratamientos ante la prioridad de la covid.



De hecho, uno de cada cinco pacientes no ha sido diagnosticado o se le ha diagnosticado tarde, un 20 por ciento de los pacientes oncológicos ha empeorado gravemente su situación económica durante el confinamiento, y un 17 por ciento aún no se ha recuperado.



Son cifras que ha proporcionado la AECC, que, con motivo de esta jornada mundial, ha reclamado un "gran acuerdo contra el cáncer" para que toda la población tenga la misma facilidad en la toma de decisiones saludables que evitarían hasta un 50 por ciento de casos.



Este acuerdo también pretende contemplar el acceso de toda la población a los programas de cribado de cáncer independientemente del lugar de residencia y que las personas con esta enfermedad puedan acceder a tratamiento psicológico especializado.



Se trata, en definitiva, de que el cáncer no provoque pobreza en las personas más vulnerables y nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis.



También propone que toda la población tenga las mismas posibilidades de acceso a los resultados de investigación sobre la enfermedad.



Dentro de la jornada de hoy, la AECC ha convocado un acto en el que cuatro pacientes con cáncer aportarán su testimonio sobre la realidad que viven con la enfermedad y serán ejemplo de cómo ésta se ha visto agravada por la crisis sanitaria del coronavirus.



Según la AECC, en España no todas las personas tienen las mismas probabilidades de enfrentarse al cáncer tanto en su prevención como en tratamientos.



Este es el caso de los programas de cribado de cáncer de colon, cuyo acceso es muy desigual dependiendo de la autonomía en la que se resida.



Tampoco es fácil el acceso a un tratamiento psicológico especializado tanto para pacientes como familiares. Según la AECC, el 94 por ciento de las comunidades autónomas ofrece una cobertura "insuficiente o nula".



El acceso a los servicios de radioterapia es otro ejemplo de "inequidad", según esta asociación. Este tratamiento vital no se da por igual en todas las comunidades, por lo que hay pacientes que tienen que asumir el coste económico y en el caso de enfermos oncológicos que tienen que cambiar de residencia el gasto medio puede llegar a 1.100 euros.



Hoy, con motivo del día mundial de esta enfermedad, que afectará a una de cada tres personas en algún momento de su vida, edificios emblemáticos de toda España iluminarán sus fachadas de color verde.



En Madrid lo hará el Palacio de Comunicaciones sede del Ayuntamiento y la fuente de Cibeles desde las 18:00 hasta las 24:00 horas.



También se teñirán de verde durante unas horas las fachadas de los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Ardoz, Pinto, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe, Leganés, Navalcarnero y Manzanares del Real, entre otros.