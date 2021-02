Iglesias: "No me temblaría el pulso en nacionalizar farmacéuticas"

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que el interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general y dice que "si tuviera el poder político necesario" no le temblaría el pulso para hacer más nacionalizaciones, entre ellas las de estas compañías.



En una entrevista que publica este lunes elDiario.es, Iglesias añade que "la lección fundamental de esta pandemia es que lo público no se pone de perfil y me parece inaceptable que se puedan hacer negocios y grandes beneficios a costa de la salud pública".



Iglesias señala que su opinión, como secretario general de Unidas Podemos, es que en España tendría que haber más empresas públicas porque "apostar por lo púbico en algo tan serio como la salud, se ha revelado una necesidad".



El líder de Unidas Podemos promete que "a partir de aquí, y con el peso que tenemos (35 diputados), vamos a tratar de llegar todo lo lejos que podamos".



"Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no en función del dinero", señala.