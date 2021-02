La tercera ola frena su avance pero asfixia a los hospitales

Los datos parecen indicar que la pandemia está frenando su avance en España y comienzan a descender de forma suave los nuevos positivos, sin embargo esta tercera ola que comenzó hace más de un mes asfixia a los hospitales y a sus ucis, que continúan dando la voz de alarma.



En esta jornada, en la que Francia se ha cerrado casi de forma hermética a los países de la UE y España y Portugal han restablecido los controles en la frontera terrestre hasta el 10 de febrero, otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna han llegado a Madrid y empezarán a distribuirse a partir de mañana en la Península, y del martes en Canarias y Baleares.



Como ya viene ocurriendo desde hace algunos días, la velocidad de contagio del virus se ha reducido: así ha sido en Cataluña, donde el índice de transmisión es del 0,93 frente al 0,95 de los últimos días, y también lo ha hecho el riesgo de rebrote, aunque hay 127 pacientes hospitalizados más y siete nuevos ingresos en las uci.



Los indicadores epidemiológicos apuntan que Cataluña, donde mañana se pondrá en marcha el nuevo hospital satélite polivalente construido junto al de Can Ruti de Badalona (Barcelona) con 40 camas ucis, ha superado el pico de contagios de la tercera ola pero la carga asistencial sigue aumentando, con lo que el departamento de Salud considera que las actuales restricciones deben mantenerse.



En la Comunidad de Madrid, los contagios han bajado notablemente -algo habitual los fines de semana cuando se hacen menos pruebas- de 5.488 a 1.670 casos, pero se mantiene la presión hospitalaria con 4.295 ingresados en planta y 715 en UCI, frente a los 4.114 y 718 del día previo. También los fallecidos suben de 62 a 71.



Pero la región no va a endurecer las limitaciones y "a partir de ahora", si se hace algo, será "levantar esas restricciones" en la medida de lo posible, según ha dicho su vicepresidente, Ignacio Aguado.



Y lo ha hecho el día antes de que un total de 1,8 millones de madrileños, el 27 % de la población de la región, vayan a quedar confinados en sus municipios y áreas de salud; mañana, además, las farmacias y clínicas dentales empezarán a hacer test rápidos de antígenos en entornos de elevada transmisión, aunque los ciudadanos no podrán acudir por su cuenta, será necearía la prescripción médica.



Las ucis de los hospitales vascos registran hoy el máximo de ocupación de pacientes covid desde la mitad del mes de abril, en plena primera ola, con 157 enfermos graves en las últimas horas; además se han contabilizado 74 ingresos en planta, 14 menos que el día anterior, y los contagios se han colocado por primera vez desde el 25 de enero por debajo de los 1.000 diarios, con 855.



En Galicia, la cifra de nuevos contagios suma dos jornadas de descenso, con 161 menos en las últimas 24 horas, después del ligero repunte del jueves, aunque sigue aumentando el número de hospitalizados, sobre todo en planta, mientras hay cuatro pacientes más en cuidados intensivos.



La Comunidad Valenciana ha notificado su cifra más baja de nuevos contagios no solo en esta semana, sino de los últimos trece días, con 3.933 positivos, lo que supone un 20,5 % menos que el pasado domingo; sin embargo, han vuelto a subir las hospitalizaciones tras cinco días de descenso, y los ingresos en uci, que registran el máximo de la pandemia.



En concreto, en los hospitales valencianos hay 4.494 pacientes con covid, 156 más que el sábado, y de ellos 670 están en las UCI, 15 más que la jornada anterior y la cifra más alta desde marzo, mientras ha registrado 95 fallecimientos en una jornada.



Pese a ser una de las comunidades con una de las situaciones epidemiológicas más complicadas, las fuerzas de seguridad han impuesto durante este fin de semana en toda la Comunidad 4.124 sanciones por incumplimiento de las normativas sanitarias y de restricción de la movilidad y han levantado 667 actas por botellones solo en la provincia de Valencia.



También en Castilla y León han experimentado un descenso los nuevos positivos, con un total de 1.381, mientras los fallecidos suman 38, de las que 35 han perdido la vida en hospitales y tres en residencias.



Andalucía ha superado los 400.000 casos tras registrar en las últimas 24 horas 7.892 casos nuevos, solo siete menos que ayer, cuando se alcanzó un nuevo récord, mientras que el número de fallecimientos ha registrado un gran descenso de 64 a 22; en las últimas 24 horas se han producido 36 ingresos y seis de ellos han necesitado de la unidad de cuidados intensivos.



La incidencia acumulada ha bajado en Cantabria, que ha añadido 122 nuevos casos, 65 menos que el día anterior, y ha notificado dos muertes y más pacientes en los hospitales, lo que sube su presión cuatro décimas con cinco personas más ingresadas, en tanto que la de cuidados intensivos ha descendido cinco décimas, aunque hay dos pacientes más.



En La Rioja han bajado los casos activos de covid, que tras varias jornadas se sitúan por debajo de los 3.000, y presenta estabilidad en la mayoría de sus índices, incluida la presión en su UCI, aunque hay que contabilizar otros tres fallecidos por coronavirus.



Murcia ha sumado en las últimas 24 horas un total de 30 fallecidos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, que elevan a 1.071 el total de víctimas mortales en la región.



La presión asistencial mejora levemente en Baleares, con 412 hospitalizados (dos menos que el sábado) y 135 ingresados en UCI (dos menos) y ha comunicado otros cuatro fallecimientos por la covid.



Asturias, donde la UCI del Hospital Universitario San Agustín está completa y se ha procedido a derivar pacientes al Hospital Universitario Central de Asturias, ha endurecido en los tres municipios de la comarca de Avilés -con casi 117.000 habitantes- las restricciones ante la negativa evolución de la pandemia.



En Castilla-La Mancha, siete personas, al menos, han fallecido a causa de un brote en la Residencia de Mayores de Lagartera (Toledo), la mayoría con patologías previas, y otros cuatro residentes continúan hospitalizados. La totalidad de residentes, 78 personas, está afectada por covid-19 y permanecen aisladas en sus habitaciones.