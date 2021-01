Sanidad notifica 2.478 nuevos brotes, el 48 % en ámbitos familiares y sociales

El ministerio de Sanidad ha notificado 2.476 brotes de covid, con 17.119 casos asociados, desde el 21 de enero, de los que un 48 % se han producido en el ámbito social y entre miembros de la misma familia no convivientes.



Según Sanidad, que informa de que desde el inicio de la pandemia se han cuantificado 31.503 brotes con 264.561 contagiados, en los últimos siete días el ámbito más frecuente ha sido el "mixto" con 633 brotes y 4.014 positivos.



Además, se han comunicado 567 brotes con 3.562 casos que afectan a miembros de la misma familia no convivientes y en el ámbito social ha habido 518 brotes y 3.512 casos, la mayoría en el contexto de reuniones de familiares y amigos.



Respecto a los centros educativos, se han contabilizado 241 brotes (1.398 casos), predominando aquellos que ocurren en educación secundaria; una cifra que "no supera a los de otras semanas lectivas previas".



En el ámbito laboral se han comunicado 231 brotes nuevos con 1.472 casos, siendo el sector empresarial y de la construcción el más frecuente.



Además, los centros sociosanitarios han apuntado 201 brotes, de los que 128 brotes y 1.735 casos se han producido en residencias de mayores.