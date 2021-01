La aprobación del decreto de fondos europeos se complica por el no de PP y ERC

La aprobación del decreto de los fondos europeos se ha complicado para el Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar su rechazo tanto el Partido Popular como ERC, que votarán no a la normativa que busca articular la ejecución de los fondos para la recuperación tras la pandemia.



La portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Elvira Rodríguez, ha anunciado este jueves el no de su partido a la votación que tendrá lugar en la Cámara Baja porque todo "pivota" desde Moncloa y porque se modifican leyes de contratación y administrativas "por la puerta de atrás".



El PP rechaza también este decreto porque deja todo el peso de la tramitación sobre los "funcionarios" quitándoles información y tiempo para analizar "en condiciones" las inversiones, según ha señalado la diputada del PP en una entrevista con RNE.



Los populares han denunciado además que conocieron este real decreto por el BOE y han defendido que los fondos europeos se pueden ejecutar aunque no se modifiquen los procesos administrativos para hacerlo.



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció el rechazo de su grupo con un mensaje en Twitter donde censuró el decreto asegurando que su "autor real" es la patronal y que se entrega "todo el dinero al IBEX".



"O cargos autonómicos, municipales o locales tienen poder de decisión en el reparto", afeó además Rufián.



El Congreso de los Diputados está debatiendo este real decreto, el Real Decreto-ley 36/2020, que pretende agilizar la tramitación administrativa para poder ejecutar en tiempo los 140.000 millones de euros del fondo europeo para la recuperación.