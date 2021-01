La abstención de VOX allana la aprobación del decreto de gestión de los fondos UE

La abstención de Vox posibilitará la aprobación del decreto ley para agilizar la gestión y determinar la gobernanza de los fondos europeos de reconstrucción, a pesar de que el voto en contra de Ciudadanos -sumado al del PP y ERC- hacía prever que la norma decayera.



Vox ha dado la sorpresa tras un debate en el que todas las miradas estaban puestas en Ciudadanos y Bildu, cuyo voto parecía determinante para el resultado final.



Fuentes de Cs han adelantado a EFE que votarán en contra, después de haber estado negociando "in extremis" con el Gobierno una abstención que permitiera sacar adelante la norma.



La portavoz de Cs, Mireia Muñoz, ha afeado al Gobierno durante su intervención en el pleno que no hayan intentado negociar el apoyo de los grupos parlamentarios con más tiempo "si la norma es tan importante para España como dicen".



El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, no ha aclarado el sentido de su voto, aunque ha dicho que no iba a obstaculizar la aprobación del decreto-ley tras acordar con el Gobierno cambios durante su tramitación como proyecto de ley.



Según EH Bildu, el compromiso pasa por aumentar las garantías de transparencia y de control y seguimiento de los proyectos, así como por incrementar la financiación y dotación para los ayuntamientos.



También Más País-Equo ha negociado su apoyo al decreto y ha sido a cambio de la puesta en marcha, a través del Ministerio de Industria, de un proyecto piloto de ámbito nacional dotado con 50 millones de euros para ayudar a aquellas empresas que apuesten por la reducción de la jornada laboral.



PP y ERC han fijado durante el debate su voto en contra, al que se han sumado otros partidos minoritarios como JxCat, BNG, CUP, Foro Asturias o UPN.



La dura intervención del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, hacía prever un voto también en contra, pero finalmente el partido ha anunciado una abstención y un voto favorable a su tramitación como proyecto de ley.



Previamente, Espinosa de los Monteros había dicho durante el debate que su grupo está a favor de que lleguen los fondos europeos, pero que no puede ser cómplice de un sistema que favorece la corrupción y las redes clientelares.



La portavoz del PP, Elvira Rodríguez, ha rechazado el decreto porque modifica leyes administrativas "por la puerta de atrás" eliminando controles y con ello garantías.



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha censurado un decreto que "está escrito para Florentino Pérez" y no para los millones de pymes, autónomos y trabajadores del país, argumento similar al esgrimido por la CUP y el BNG que han considerado que los fondos de reconstrucción solo irán a parar a las grandes empresas.



En términos generales, ha sido muy criticada la visión centralista con la que se ha diseñado la gobernanza de los fondos europeos, centrada en el Consejo de Ministros, un aspecto subrayado por el PNV y JxCat, aunque el primero ha decidido apoyar la norma para no dar un mensaje de inestabilidad, mientras que el segundo la ha rechazado.